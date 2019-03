Mark van Bommel geniet in Venlo: ‘Hij doet dat fantastisch, dat kan alleen hij'

Hirving Lozano was zondag in de uitwedstrijd van PSV tegen VVV-Venlo (0-1 winst) lange tijd onzichtbaar. De aanvaller had aan één goede individuele actie in de slotfase genoeg om de wedstrijd in Noord-Limburg te beslissen (0-1). “Het was een fantastische actie van Lozano. We hebben meerdere spelers die dit kunnen”, zei Mark van Bommel na afloop.

Lozano begon in de 86e minuut vanaf rechts aan een solo. Vanaf de rand van het zestienmetergebied schoot hij de bal achter Lars Unnerstall. De treffer zorgde voor grote vreugde bij PSV, dat moeizaam voetbalde en puntenverlies leek te gaan lijden. “Ik vond VVV een hele moeilijke en stugge tegenstander. Het kunstgras was aan het begin nog een beetje nat, maar werd daarna stroef”, vertelde de trainer van PSV aan het ANP.

Van Bommel was doelman Jeroen Zoet en rechtsback Denzel Dumfries dankbaar. “Jeroen hield ons in de eerste helft in de wedstrijd. En de manier waarop Dumfries de bal kort voor tijd voor de lijn weghaalde. Hij doet dat fantastisch, dat kan alleen hij. Soms doet-ie dat ook op de training. Hij verdedigt het doel en dit was het ultieme moment. Mooi dat hij die bal van de lijn haalt."

Maurice Steijn had lange tijd het gevoel dat VVV een punt ging pakken. “PSV scoort vaak in de slotfase. Maar meestal krijgen ze dan ook veel kansen en voel je dat het doelpunt kan vallen. Dat was nu niet zo, vond ik. De laatste vijftien tot twintig minuten was er niet zoveel aan de hand”, oordeelde de trainer van VVV. “Het is toch een kwaliteit van PSV en daarom staan ze ook bovenaan. Het was een heel goed doelpunt van Lozano.'”

Na die tegentreffer kreeg VVV nog een grote kans om langszij te komen, maar Dumfries haalde de bal net voor de doellijn weg. “Over de gehele wedstrijd gezien was een gelijkspel verdiend geweest. Als we dit elke week kunnen opbrengen, belooft het een mooi slot van het seizoen te worden”, besloot Steijn.