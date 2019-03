Dumfries redt PSV met kamikazeactie: ‘Alles om het doel te verdedigen’

Denzel Dumfries was zondagmiddag erg belangrijk voor PSV op bezoek bij VVV-Venlo. Nadat Hirving Lozano de bezoekers vier minuten voor tijd op voorsprong had geschoten, bleek Dumfries aan de overkant de reddende engel door in de blessuretijd een poging van Jonathan Opoku van de doellijn te halen. Mede door de actie van de rechtsback gaat PSV over twee weken als koploper op bezoek bij Ajax. "Zoet gaf me zijn handschoenen", vertelde Dumfries na afloop voor de camra's van FOX Sports.

PSV had het op bezoek in Venlo bijzonder lastig met VVV-Venlo. Lange tijd leek de koploper tegen duur puntenverlies aan te lopen, maar de treffer van Lozano bleek uiteindelijk toch de winnende. "Mooi dat ik dan die bal van de lijn haal, dat deed ik wel goed", aldus Dumfries, die zag dat zijn ploeg moeite had met VVV. "Ze stonden goed compact en daar hadden wij moeite mee. Uiteindelijk hebben we het goed gedaan door hier met 0-1 te winnen."

Dumfries krijgt de laatste weken steeds vaker kritiek te verwerken. Vooral de supporters van PSV zijn niet helemaal tevreden met het spel van de 22-jarige vleugelverdediger. "Het is aan mij om onverstoorbaar te blijven en m'n eigen ding te doen. Ik moet geen gekke dingen gaan doen om mezelf extra te bewijzen. Ik moet mezelf blijven en dat is vandaag goed gelukt." Dumfries liet dit seizoen nog geen competitiewedstrijd van PSV aan zich voorbij gaan.

Over twee weken gaat PSV door de overwinning als koploper op bezoek bij Ajax, dat zondag nog tegen AZ speelt en het gat met de koploper bij een zege weer kan verkleinen tot twee punten. Dumfries is echter helemaal niet met de titelconcurrent bezig. "We gaan zo terug naar Eindhoven, maar ik denk dat Ajax niet op zal staan in de bus. Ik denk dat ik niet ga kijken", sluit Dumfries af. Na het interlandweekend spelen Ajax en PSV op zondag 31 maart een cruciale wedstrijd in de strijd om de landstitel.