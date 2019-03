Hakim Ziyech valt al vroeg geblesseerd uit bij AZ - Ajax

Voor Hakim Ziyech heeft het uitduel van Ajax met AZ zondagmiddag slechts 23 minuten geduurd. De creatieve middenvelder moest zich al in de eerste helft geblesseerd laten vervangen. Ziyech was afgelopen woensdag tegen PEC Zwolle ook al niet van de partij en was voor het bezoek aan AZ juist weer fit verklaard door de medische staf van Ajax.

Ziyech hield kuitklachten over aan de thuiswedstrijd van vorige week tegen Fortuna Sittard, waarna hij midweeks tegen PEC Zwolle door trainer Erik ten Hag buiten de wedstrijdselectie werd gelaten. Zaterdag trainde de Marokkaans international weer mee met de spelersgroep van Ajax, waarna Ten Hag besloot Ziyech voor de uitwedstrijd tegen AZ weer van stal te halen.

Ten Hag liet Kasper Dolberg al vroeg in de wedstrijd warmlopen en besloot de Deense spits in minuut 23 uiteindelijk in het veld te brengen als vervanger van Ziyech. Door de rentree van Dolberg is Dusan Tadic, die aanvankelijk begon in de punt van de aanval, weer afgeweken naar de flank. Op dat moment was er nog niet gescoord in het AFAS Stadion.