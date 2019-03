Matig PSV kruipt dankzij Lozano door het oog van de naald

Bij PSV begonnen Michal Sadílek en Mohammed Ihattaren in de basis in plaats van Jorrit Hendrix en Gastón Pereiro, maar het jeugdige duo kon de koploper nauwelijks inspireren. De Eindhovenaren speelden een matige eerste helft en moesten toezien hoe VVV in het laatste kwartier voor rust ook zijn kansen kreeg. Patrick Joosten schoot na een knappe individuele actie op het dak van het doel, terwijl Peter van Ooijen na halfbakken ingrijpen van Ihattaren op Zoet stuitte. Ihattaren had het in de eerste helft lastig en werd in de rust door Van Bommel uit zijn sportieve lijden verlost.

Met Donyell Malen als vervanger van Ihattaren in het veld begon PSV vervolgens vol goede moed aan het tweede bedrijf, maar VVV werd nauwelijks in de problemen gebracht. De thuisploeg liet het initiatief aan PSV en bleef in het eerste kwartier na de onderbreking met speels gemak op de been. Unnerstall hoefde rond het uur pas voor de eerste keer na rust in te grijpen: een kopbal van Luuk de Jong werd eenvoudig over het doel getild door de keeper. Tien minuten later kreeg Daniel Schwaab een schietkans, maar hij vuurde in de drukte over.

VVV was tevreden met het punt, maar zocht zelf in de slotfase ook nog de aanval. Een schitterende knal van Ralf Seuntjens zeilde rakelings voorbij de kruising, terwijl Opoku voorlangs schoot. Van Bommel wisselde aanvallend en zag PSV in minuut 86 toch nog toeslaan. Lozano trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en verschalkte Unnerstall uiteindelijk met de punt van de schoen. VVV kreeg daarna nog een enorme kans op de gelijkmaker, maar Denzel Dumfries voorkwam op de doellijn een zeker doelpunt.