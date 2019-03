Huub Stevens grijpt in bij Schalke 04 en zet Bentaleb terug naar tweede

Nabil Bentaleb hoort voorlopig niet meer bij het hoogste keurkorps van Schalke 04. De geplaagde Bundesliga-club maakt zondagmiddag bekend dat de 24-jarige middenvelder per direct om disciplinaire redenen terug is gezet naar de Onder-23. Schalke maakt niet bekend waarom trainer Huub Stevens tot deze beslissing is gekomen.

Bentaleb behoorde zaterdagmiddag vanwege een kwetsuur aan zijn lies sowieso niet tot de wedstrijdselectie voor het thuisduel met RB Leipzig. Voor een terugkeer van de middenvelder, die dit seizoen in 24 van de 26 competitieduels meespeelde en in alle competities 33 keer in actie kwam en 8 keer tot scoren kwam, in de hoofdmacht staat de club open, zo valt in het communiqué te lezen.

Bentaleb kan door zijn blessureleed sowieso alleen hersteltrainingen afwerken. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een speler van Schalke uit de eerste selectie wordt gezet. In aanloop naar het duel met Werder Bremen opteerde de ontslagen Domenico Tedesco voor de verwijdering van Mark Uth, Amine Harit en Hamza Mendyl.

Stevens startte zaterdagmiddag met een 0-1 nederlaag aan zijn derde periode als trainer van Schalke. De club uit Gelsenkirchen staat op een teleurstellende vijftiende plek, slechts drie punten boven de rode streep. Na de interlandperiode wacht een uitduel met nummer zeventien Hannover 96, dat negen punten minder heeft.