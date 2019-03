Beckham droomt van duo voor Inter Miami: ‘Iedereen heeft een wensenlijst’

David Beckham begint over minder dan een jaar aan zijn avontuur met Inter Miami CF. Met de oud-voetballer als directbetrokkene wordt er bij de debutant in de Major League Soccer gedroomd van grote namen in Florida. Zo kwamen de namen van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi ook voorbij en dat ziet ook Beckham wel zitten. "Je weet nooit wat er in het voetbal te gebeuren staat", vertelde Beckham in Miami tegen een groep verslaggevers.

Beckham speelde in Europa bij grote clubs als Manchester United, Real Madrid en Paris Saint-Germain. Daarnaast droeg hij in de Verenigde Staten het shirt van LA Galaxy, maar hij weet niet of Ronaldo en Messi te porren zijn voor een verblijf in Amerika. "Iedereen heeft een wensenlijst. Maar als je kijkt hoe Leo en Cristiano nog altijd spelen, zie ik dat nog niet eindigen. Ook al lijkt het misschien een later stadium in hun loopbaan."

De 34-jarige Portugees en de 31-jarige Argentijn waren deze week maar weer eens goed voor spektakel in de Champions League. Ook Beckham zag zijn oud-collega's schitteren in dat toernooi. "Ze spelen op een ontzettend hoog niveau en ik zie ze niet zo snel vertrekken bij hun huidige clubs. Maar we zullen zien. Je weet nooit wat er in het voetbal te gebeuren staat", verzekered de inmiddels 43-jarige Engelsman.

Inter Miami CF werd in januari 2018 opgericht en gaat vanaf 2020 deelnemen aan de Major League Soccer. Voor het zover is, moet er echter nog een heleboel gebeuren bij de club uit Florida. "Als organisatie en club zijn we aan het kijken naar spelers en wat de mogelijkheden zijn. We hebben een geweldig team en moeten alle puzzelstukjes op de goede plek leggen. Maar dat moet snel gebeuren, want het duurt minder dan een jaar."