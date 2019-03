Cristiano Ronaldo: ‘Het is lastiger voor mij om te scoren in Italië’

De overgang van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus voor een slordige 112 miljoen euro was de sensatie van de zomerse transferperiode. Critici vroegen zich echter hardop af of de inmiddels 34-jarige Portugees in de Serie A zijn niveau zou kunnen evenaren dat hij in de Spaanse hoofdstad etaleerde. Inmiddels zijn de kritische geluiden verstomd, zeker na de hattrick waarmee hij afgelopen week Atlético Madrid uit de Champions League knikkerde en een plek in de kwartfinale veiligstelde voor La Vecchia Signora. In dit exclusieve interview met DAZN en Voetbalzone blikt de vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or in aanloop naar de ontmoeting met Ajax terug op zijn overstap van Spanje naar Italië en vertelt hij onder meer over zijn beslissing weer voor het Portugese nationale team in actie te komen.

