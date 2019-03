‘Zaakwaarnemer van Nicolás Tagliafico zocht zelf contact met Barcelona’

Nicolás Tagliafico is een van de kandidaten die Barcelona op het oog heeft om de linkerkant van het elftal van Ernesto Valverde te versterken, zo meldt Sport zondag. Volgens de meest verkochte sportkrant van Catalonië was het de zaakwaarnemer van de linksback van Ajax, Ricardo Schlieper, die ‘enkele weken geleden’ bij Barcelona aanklopte om te peilen of de club serieuze interesse zou hebben in zijn cliënt.

Schlieper sprak enkele weken geleden al openlijk over een eventuele transfer van Tagliafico. "Hij zou één van de namen op het verlanglijstje van Real Madrid zijn, omdat Marcelo mogelijk naar Juventus verkast. Ik heb echter nog niets gehoord van Real Madrid", verzekerde de belangenbehartiger, die zodoende oriënterende informatie zou hebben opgevraagd in het Camp Nou.

Barcelona maakte onlangs de contractverlenging van Jordi Alba wereldkundig, tot de zomer van 2024. In de nieuwe overeenkomst is een transferclausule van een half miljard euro opgenomen. De Spaans international is vrijwel verzekerd van een basisplaats, maar de club zoekt in de tussentijd naar een stand-in met garanties. Sport schrijft dat Tagliafico ‘een optie’ is, maar dat zijn komst op dit moment geen prioriteit is.

Tagliafico werd in januari 2018 voor ongeveer vier miljoen euro door Ajax opgepikt bij Independiente en groeide in Amsterdam onmiddellijk uit tot een vaste waarde. Tagliafico ligt nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA. “Zijn contract bevat geen transferclausule, maar de club heeft wel een bepaalde vraagprijs in gedachte, die geldt voor Europese clubs, waaronder een Spaanse. Al met al denk ik dat het tijd is voor zijn doorbraak”, verzekerde Schlieper recent. Ook Atlético Madrid wordt nadrukkelijk aan de 26-jarige back gelinkt.