Monchi stelt Arsenal teleur en houdt Ajax in spanning

Ramón Rodríguez Verdejo, beter bekend als Monchi, keert terug bij Sevilla. De Spaanse club maakt zondagmiddag via de officiële kanalen de terugkeer van de technisch directeur officieel. De oud-doelman gaat vanaf 1 april weer in het Ramón Sánchez Pizjuan aan de slag en zal maandagmiddag aan de media worden gepresenteerd.

De rentree van de vijftigjarige Monchi in Sevilla is een hard gelag voor Arsenal, dat ook interesse had in de diensten van de bestuurder. De afwijzing betekent mogelijk slecht nieuws voor Ajax, daar Marc Overmars bij de Londenaren als een alternatief wordt gezien. De directeur spelersbeleid van de Amsterdamse club heeft een actief verleden bij de Londenaren en wordt al enkele jaren met een aanstelling in het Emirates Stadium in verband gebracht.

Monchi was in zijn actieve loopbaan uitsluitend actief voor Sevilla, om vervolgens tussen 2000 en 2017 de technische portefeuille van de club voor zijn rekening te nemen. Hij vertrok vervolgens naar AS Roma, maar dat was geen onverdeeld succes. De fans van de Italiaanse club waren geen fan van zijn aankoop- en verkoopbeleid en 24 uur na het congé van Eusebio Di Francesco werd ook het contract van de bestuurder ontbonden.

De verwachting was dat Monchi aan de slag zou gaan bij Arsenal, dat al maandenlang op zoek is naar een technisch directeur. Unai Emery kent zijn landgenoot bovendien van hun gezamenlijke periode in Zuid-Spanje, maar Monchi heeft anders besloten. “Sevilla kan niet lezen en schrijven zonder Monchi, want Monchi is Sevilla”, zo valt er op de website van de Andalusiërs te lezen.