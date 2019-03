Feyenoord aasde intensief op revelatie: ‘We hebben veel contact gehad’

Feyenoord heeft geprobeerd Alexander Isak naar Rotterdam te halen. De aanvaller van Willem II, die wordt gehuurd van Borussia Dortmund, maakt momenteel indruk bij de Tilburgers en was zaterdag beslissend bij het duel met Feyenoord (2-3) door de winnende treffer te maken. Martin van Geel vertelt dat Isak ook bij Feyenoord op de radar stond.

"Isak is een fantastisch talent dat ik bij AIK Stockholm al heb zien spelen. Hij speelde daar al vanaf zijn zeventiende. Wij hebben pogingen gedaan en contact gehad met zijn broer, die zijn zaken deed”, laat de technisch directeur van Feyenoord zondag weten bij De Tafel van Kees van FOX Sports. Van Geel vertelt dat Borussia Dortmund uiteindelijk de slag wist te winnen.

"We hebben veel contact gehad. Hij ging naar Borussia Dortmund, dat een transfersom van negen miljoen euro en een gigantisch salaris neerlegde. Het is een groot talent die z'n stappen kan maken naar de toekomst toe”, aldus Van Geel, die momenteel onder vuur ligt vanwege de tegenvallende prestaties van Feyenoord. “Het doet altijd iets met je”, doelt hij op de negatieve geluiden in De Kuip.

“Maar ik ben lang geleden door een deel van het publiek positief toegezongen. Dat was redelijk uniek voor een Feyenoord-bestuurder, liet ik me toen vertellen. Ik ben toen ook rustig en bij mezelf gebleven. Ik gooi de handdoek niet in de ring. De directie en de Raad van Commissarissen doen een beroep op me. Ze laten me soms tot het gênante merken dat ze me niet kwijt willen. Maar het is niet leuk, nee.”