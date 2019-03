Basis van huidige succes van Ajax ligt elders: ‘Triest dat ze ruzie hebben’

Ajax kan komende zomer een leegloop verwachten en zodoende gaat directeur spelersbeleid Marc Overmars een drukke periode tegemoet. De bestuurder zal ongetwijfeld al weten welke spelers hij wel of niet wil verkopen en tegen welke bedragen. "Je moet kennis hebben van de markt. Er spelen tientallen factoren een rol”, vertelt zaakwaarnemer Rob Jansen in gesprek met de NOS over de bedragen die Ajax zal hanteren.

“Ik denk dat Marc ernaar kijkt en handelt terwijl hij kijkt. Hij heeft bewezen een goede onderhandelaar te zijn.” Jansen kent Overmars al heel lang en benadrukt dat hij vroeger al een goede zakenman was. “Nu is hij bij Ajax zeer bekwaam bezig met in- en verkoop. De vraag is alleen hoeveel de jeugdopleiding een rol blijft spelen. Je moet wel oppassen dat je nu niet alleen maar gaat kopen, want dat is niet conform de Ajax-filosofie.”

Jansen vindt dat Overmars alle lof voor het huidige succes van Ajax verdient, maar de basis van het succes ligt volgens de belangenbehartiger bij Dennis Bergkamp. “De hele academie, de wijziging van het beleid en denk aan de spelers die doorstromen. Er is één iemand die alles heeft gedaan, maar daar praat niemand meer over. Dat is Dennis Bergkamp. Maar dit is de voetballerij. Het is frappant in deze wereld. Mensen hebben het niet meer over hem.”

Jansen doelt op de Fluwelen Revolutie, die werd ingezet door wijlen Johan Cruijff, samen met Bergkamp en Wim Jonk. Het was Bergkamp die Overmars en Edwin van der erbij haalde. “Na de ruzie tussen Overmars en Bergkamp is Overmars overgebleven. Nu heerst er euforie. 'Kijk eens hoe goed ze zijn'. Maar de basis van dit succes ligt bij Bergkamp, Jonk en Cruijff.” Jansen is de zaakwaarnemer van Bergkamp én Van der Sar en behartigde vroeger de belangen van Overmars. “Ik vind het alleen maar triest dat ze ruzie hebben.”

“Het komt, voorlopig, niet meer goed. Tijd heelt wonden, maar dan is tijd een breed begrip vrees ik”, besluit Jansen. “Ik vind het gewoon heel jammer dat jongens die zo veel hebben meegemaakt met elkaar niet meer door één deur kunnen. Het voelt als een gezin waarin kinderen ruzie hebben.”