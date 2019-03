Georginio Wijnaldum vreest voor Oranje-collega: ‘Het zal lastig worden’

Liverpool neemt het zondag op tegen het Fulham van Ryan Babel. De aanvaller ruilde Besiktas deze winter in voor een dienstverband bij the Cottagers en volgens Georginio Wijnaldum is de invloed van zijn landgenoot goed zichtbaar bij de Londenaren. “Ik ben erg close met hem”, zegt de middenvelder op de site van Liverpool.

“We spreken elkaar regelmatig, we praten dan bijvoorbeeld over onze carrières. Daarnaast zijn we ook goede vrienden. Ik ben blij dat ik hem weer zie, maar jammer genoeg speelt hij bij de opponent”, zegt Wijnaldum over de inmiddels 32-jarige Babel, die tussen 2007 en 2011 146 keer in actie kwam voor de Engelse topclub.

Wijnaldum is collega van Babel bij het Nederlands elftal en geniet van de samenwerking met de routinier bij Oranje. “Ik zie dan hoe gefocust hij is om goed te spelen en om te scoren. Hij is erg belangrijk voor de nationale ploeg en ik denk ook dat hij erg belangrijk is voor Fulham, gezien de wijze waarop hij speelt. Het zal lastig worden hem af te stoppen.”

“Het zal een lastige wedstrijd worden. Bijna iedere week speel je wel tegen een ploeg die voor iets speelt. Wij spelen voor de landstitel en zij spelen voor lijfsbehoud. Beide ploegen moeten honderd procent geven, of zelfs meer, om de wedstrijd te winnen. Het wordt een zware dobber”, voorspelt Wijnaldum, die momenteel met Liverpool op de tweede plek van de Premier League bivakkeert. Fulham heeft tot op heden slechts zeventien punten verzameld en staat negentiende.