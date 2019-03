Ajax kan mogelijk weer ‘Frenkie de Jong-bedragen’ tegemoetzien

Ajax rondde in januari de zomerse transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona af, maar de verwachting is dat de Amsterdamse club nog meer spelers zal kwijtraken. Zeker als het team van Erik ten Hag ook in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus een goede indruk achterlaat. Zaakwaarnemer Humphry Nijman weet dat de spelers van Ajax er nog beter op staan na de duels met Real Madrid. “Als Ajax in de Champions League weer weet te stunten, worden de spelers alleen maar meer waard.”

Nijman wijst naar de transfer van Eder Militao, die komende zomer van FC Porto naar Real Madrid verhuist. “Het is ongelooflijk hoeveel er tegenwoordig geboden wordt op spelers. Als je ziet hoeveel Real Madrid neerlegt voor een 21-jarige verdediger. Vijftig miljoen euro: een krankzinnig bedrag”, benadrukt de belangenbehartiger in gesprek met de NOS. “Je kan maar één conclusie trekken: dat het heel extreem aan het worden is.”

Ook Rob Jansen weet dat de marktwaardes van de spelers omhoog zijn gegaan na de stunt in het Santiago Bernabéu. “Je moet niet raar opkijken als er Frenkie de Jong-bedragen worden betaald. De bedragen gaan eerder omhoog dan dat ze naar beneden gaan. Dat roep ik al jaren”, benadrukt de zaakwaarnemer. Nijman denkt niet dat Matthijs de Ligt de enige speler zal zijn die Ajax in de zomer kan verlaten. “Ook jongens als Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech en Donny van de Beek worden gevolgd.”

Nijman denkt dat er informeel al contact is geweest tussen Ajax en buitenlandse clubs. "Het lijkt mij buitengewoon onverstandig om je halve elftal te verkopen, maar dat is niet altijd tegen te houden", zegt hij. Jansen stelt dat Ajax hoe dan ook ervoor moet zorgen dat er alternatieven zijn. “Dat er spelers klaarstaan. Maar dat heeft Marc wel. Alles en iedereen is in beweging. Zaakwaarnemers zullen zich ook melden bij Ajax en spelers aanbieden.”

“Dat gebeurt ook.” De vraag is hoe de spelers van Ajax met buitenlandse interesse zullen omgaan. “Ajax kan tegen een speler zeggen: we verkopen je niet. De club bepaalt uiteindelijk”, benadrukt Nijman. “Maar in de praktijk werkt dat niet zo. Een club zal zich achter de oren krabben als er een doodongelukkige speler rondloopt bij de club. Dat wil je ook niet.”