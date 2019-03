Geïrriteerde Büttner staat perplex: ‘Ik ben het er zeker niet mee eens’

Vitesse verloor zaterdagavond met 3-2 van Heracles Almelo, waardoor de Arnhemmers punten lieten liggen in de jacht op een plek bij de play-offs voor Europees voetbal. Leonid Slutsky besloot in Almelo Alexander Büttner op de bank te posteren. De linksback van de huidige nummer vijf van de Eredivisie is niet blij met de beslissing van de Russische trainer.

“Ja, dat is een keuze van de trainer. Ik ben het er zeker niet mee eens”, laat de verdediger na afloop weten in gesprek met Omroep Gelderland. “Ik zat lekker in mijn vel en speelde goede wedstrijden. Ik was belangrijk. Als je dan op de bank wordt gezet, is geen één voetballer blij. Ik geef altijd honderd procent, in elke situatie. Ik denk dat je dat vandaag hebt kunnen zien, ook als invaller.”

Büttner vond de nederlaag tegen Heracles onverdiend. “Als je zelf de kansen niet afmaakt, zelfs met tien man (na wegsturen van Max Clark, red.) kwamen we er een paar keer goed uit. We hadden veel meer met de kansen moeten doen. Zonde dat je met lege handen naar huis gaat.” Ook Martin Ödegaard vindt het puntenverlies moeilijk te accepteren. “We waren de betere ploeg en creëerden veel meer kansen."

“Zelfs met tien man waren we beter. Dit is enorm teleurstellend, al moeten we ook de positieve dingen van deze wedstrijd meenemen. We mogen best trots zijn op wat we hebben laten zien. Natuurlijk is het niet prettig om zulke wedstrijden te verliezen. Zelf heb ik veel kansen gecreëerd, maar ik had er wel een paar mogen maken. Vooral voor de rust had ik twee, drie grote kansen.”