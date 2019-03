Jürgen Klopp gevleid: ‘Ik ben gezegend dat ik hem al veertien jaar mag kennen'

Liverpool wist zich afgelopen week te kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League door Bayern München met 1-3 verschalken. Franz Beckenbauer, oud-speler van Bayern en de nationale ploeg van Duitsland, stelde na afloop te hopen dat de Duitse topclub ooit in zee gaat met Jürgen Klopp. De manager van the Reds is blij met de woorden van der Kaiser.

“Nee, het brengt geen extra druk met zich mee”, zegt Klopp in aanloop naar het competitieduel van zondag met Fulham, geciteerd door verschillende Engelse media. “Ik ben gezegend dat ik hem al veertien jaar mag kennen. Ik kan wel zeggen dat we vrienden zijn, ook al spreken we elkaar niet vaak. Als hij iets positiefs over mij zegt, voelt het net alsof de koning mij riddert tot Sir.”

“Er is geen grotere voetballegende in Duitsland dan Franz Beckenbauer. Zijn woorden zijn ook een compliment naar Liverpool, maar Bayern heeft in de afgelopen tien of vijftien jaar ook weinig misstappen begaan, hoor. Hopelijk zal ik over vijftig of zestig jaar worden herinnerd als een trainer die bij weinig clubs actief is geweest. Ik ben blij met de clubs die ik tot nu toe heb gehad.”

“Ik voel me goed hier bij Liverpool”, vervolgt de Duitse oefenmeester. “Ik ben blij dat mensen op een positieve manier over mij spreken, zoals ieder mens dat natuurlijk prettig vindt. Maar ik heb de loftuitingen niet nodig. Het is voor mij belangrijk dat mijn familie en vrienden positief over mij denken. Op de rest heb ik toch geen invloed op”, besluit Klopp.