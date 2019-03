Willem II wint in De Kuip: ‘Ajax van een ander niveau dan dit Feyenoord’

Willem II boekte zaterdag een verrassende overwinning bij Feyenoord. De Rotterdammers gaven tot twee keer toe een voorsprong uit handen en verloren met 2-3 van het team van Adrie Koster. Willem II maakt door de zege in Rotterdam-Zuid een flinke sprong in de Eredivisie. De Tilburgers staan achtste, al kunnen FC Groningen en VVV-Venlo de ploeg van Koster zondag nog voorbijgaan.

Willem II speelt over anderhalve maand wederom in De Kuip, in het kader van de TOTO KNVB-bekerfinale tegen Ajax. Freek Heerkens erkent dat de Tilburgers steeds beter gaan spelen en dat men wellicht tegen Ajax wederom kan stunten, nogmaals op Rotterdamse bodem. “Misschien. Maar Ajax is wel van een heel ander niveau dan dit Feyenoord”, benadrukte de doelpuntenmaker aan het Brabants Dagblad.

“We maken een sprongetje op de ranglijst en zijn verder uitgelopen op de degradatiezone”, vertelde Koster na afloop. “Dit is gewoon een heel knappe prestatie van het team, we toonden ook veerkracht. Deze zege geeft rust. We moeten echter scherp blijven en elke wedstrijd weer voor de winst gaan.” Ook de oefenmeester kijkt uit naar de dag van de bekerfinale. “Ik zei ook al tegen de spelers dat ze vast van de schitterende sfeer en entourage moesten genieten.”

“Dit smaakt naar meer, de finale gaat alleen nog maar meer leven.” Jordens Peters ziet dat Willem II uitstekend presteert in de tweede seizoenshelft, ondanks het vertrek van Fran Sol. "Joris Mathijsen in het bijzonder heeft een uitstekend elftal neergezet na de winterstop. Wij zijn dat nu verder aan het invullen. We willen alles eruit halen wat erin zit. We hebben nog een bekerfinale, maar ook in de competitie is het nu tijd om naar boven te kijken."