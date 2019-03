Henk de Jong mocht bus De Graafschap niet in: ‘Ik heb maar geluisterd’

De Graafschap zette zaterdagavond een belangrijke stap richting lijfsbehoud. De ploeg van Henk de Jong boekte een ruime overwinning bij sc Heerenveen (0-3), terwijl concurrent NAC Breda juist in eigen huis met 0-4 van FC Utrecht verloor. De in Drachten woonachtige Henk de Jong wilde met de spelers van De Graafschap terugreizen naar Doetinchem, maar de captains van de Superboeren gaven de oefenmeester daar geen toestemming voor.

“De spelers hebben allemaal een wildcard, maar ik doe dat in principe niet, omdat ik vind dat een trainer altijd in de bus moet zitten”, vertelde De Jong na het duel in het Abe Lenstra Stadion, in gesprek met Omroep Gelderland. “Donderdag kwamen de aanvoerders naar mij toe: ‘Trainer: wij willen niet dat u mee reist. Wij verbieden dat’. Daar heb ik maar naar geluisterd.”

De Jong vertrekt na dit seizoen bij De Graafschap. Zijn vrouw is, zoals hij het zelf zegt, ’niet fit’ en de coach wil daarom meer tijd thuis kunnen doorbrengen. De Jong reist nu dagelijks vijf uur op en neer naar Doetinchem. Een baan bij SC Cambuur lonkt, daar deze week bekend werd dat coach René Hake na dit seizoen stopt in Leeuwarden.

De Jong wil snel knopen doorhakken inzake zijn sportieve toekomst. “Er speelt een aantal dingen en wat dat betreft wil ik door knallen, gelijk een keuze maken”, vertelde de trainer aan De Telegraaf. “Daar ben ik binnen een week uit en dat ga ik op gevoel doen. Over twee weken spelen we alweer thuis tegen Heracles Almelo en dan wil ik dat het alleen maar over de club gaat en de punten die wij nog moeten pakken.”