Dramatische avond in Breda: ‘Als ik supporter was, zou ik hetzelfde doen’

NAC Breda beleefde zaterdag een dramatische avond. De hekkensluiter van de Eredivisie verloor in eigen huis ruim van FC Utrecht (0-4), terwijl concurrent De Graafschap juist met 0-3 bij sc Heerenveen won. De achterstand op de nummer zeventien bedraagt nu acht punten, met nog evenzoveel wedstrijden te spelen. Het publiek van NAC trakteerde de spelers van Mitchell van der Gaag meermaals op fluitconcerten en leuzen als ‘schaam je kapot’.

Benjamin van Leer had een woordenwisseling met de fans. “Voor het publiek is het ook loodzwaar. Ik moet zeggen dat mijn reactie niet goed was. Zij uitten hun reactie, sommigen met frustratie, ik ging met frustratie erop in”, blikte de doelman bij de NOS terug op het moment. “Daar moet ik ook mijn excuses voor aanbieden. Ze zijn er altijd en dat moeten we koesteren. Wat ik heb gezegd? Nee... het ging over en weer. (...) Ik snap hun frustratie, want bij mij zit die frustratie ook heel diep.”

Van der Gaag hoopte tegen FC Utrecht op de ommekeer, maar die bleef uit. “In de beginfase was het lastig voor ons. Je krijgt een makkelijk doelpunt tegen en Utrecht krijgt nog een penalty. Dan zitten we niet in een fase waarin we veel vertrouwen hebben om er nog weer bovenop te komen.” Hij stak de hand in eigen boezem. “De teleurstelling is zeer groot. Ik heb na afloop tegen de spelers gezegd: deze is voor rekening van de trainer. Die is er verantwoordelijk voor. Dat is ook duidelijk.”

Mitchell te Vrede nam het op voor Van der Gaag. "De trainer heeft ook te maken met zijn materiaal. Hoe hij er ook mee bezig is, als daar geen verandering in komt... Te weinig kwaliteit, daar komt het denk ik uiteindelijk wel op neer”, concludeerde de aanvaller. “Maar ook kwaliteit als team. Je moet wel voor elkaar door het vuur gaan. Het moet niet zo zijn dat het de ene keer wel gaat en de andere keer niet.”

“Als ik supporter was, zou ik hetzelfde doen”, zei rechtsback Pele van Anholt in gesprek met Omroep Brabant over de getoonde onvrede van de fans. “Ik begrijp de emoties van de supporters. We krijgen gewoon te makkelijk goals tegen en we komen te moeilijk tot scoren.” Daarmee lijkt meteen het gebrek aan kwaliteit bij de Bredase hekkensluiter bewezen te zijn. “Als je op basis daarvan wedstrijden gaat verliezen is dat misschien wel zo, ja.”