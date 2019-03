‘Na de wedstrijd tegen PSV hoopte ik veel te spelen bij Feyenoord’

Feyenoord verloor voor zaterdagavond dit Eredivisie-seizoen alleen van Fortuna Sittard in de eigen Kuip, maar moest tegen Willem II de tweede thuisnederlaag van het voetbaljaar toestaan. De Tilburgers trokken uiteindelijk met 2-3 aan het langste eind nadat een late gelijkmaker van Nicolai Jörgensen nog werd afgekeurd. Scheidsrechter Pol van Boekel zette een streep door die treffer nadat raadpleging van de VAR uitwees dat de Deen vasthield in de aanloop naar de goal.

“Soms zit het niet mee met die camera. Vandaag had ik pech. Er gebeurt een hoop tegen mij waar ze niets mee doen, maar dat is voetbal”, was de reactie van de aanvaller voor de camera’s van FOX Sports. “Ik pakte hem wel een beetje vast. Maar dat is wat ik bedoel. Het gebeurt constant tegen mij, bij iedere corner gebeurt het. Maar hij kon ervoor fluiten.”

Jörgensen moest in eerste instantie genoegen nemen met een plek op de bank en de spits kwam uiteindelijk met nog een kwartier op de klok binnen de lijnen voor Jordy Clasie. De Deen spreekt zelf van een frustrerende situatie: “Na de wedstrijd tegen PSV hoopte ik veel te spelen, omdat ik toen de vorm had die ik moet hebben. Maar de trainer denkt in een andere richting. Het enige wat ik kan doen is hard werken als ik wel de kans krijg.”

Jörgensen, dit seizoen in de competitie tot nu toe goed voor drie goals en een assist, geeft aan wel met trainer Giovanni van Bronckhorst over zijn situatie te praten: “Daar wil ik het niet in de media over hebben. Ik doe iedere keer mijn best en ik hoop dat ik meer speeltijd ga krijgen.”