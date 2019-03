Kritiek op Van Geel zwelt aan: ‘Je kunt die ondeugende Van Leeuwen aanstellen’

De kritiek op Martin van Geel zwelt aan bij Feyenoord. Na de nederlaag tegen Willem II van zaterdagavond klinkt op sociale media onvrede over het functioneren van de technisch directeur, die sinds 2011 werkzaam is bij Feyenoord. In de studio van FOX Sports stelt Hugo Borst te verwachten dat Van Geel mag aanblijven, maar benadrukt hij tegelijkertijd dat de druk op de beleidsbepaler alleen maar zal toenemen.

"Dit is lullig voor Feyenoord, voor de supporters en voor Martin van Geel", reageert Borst op de nederlaag. "Die is nu natuurlijk aan de beurt. Het zou me niet verbazen als er straks weer wat gekkies met hoodies voor het Maasgebouw staan. De haat ten opzichte van Van Geel neemt weer wat toe. Ook voor Robin van Persie is het vervelend. Hij heeft nog negen wedstrijden om te laten zien wat hij kan, maar uiteindelijk weten we dat allemaal al wel."

Borst ziet de verliespartij als een bevestiging dat Feyenoord 'een elftal zonder duidelijke visie heeft'. De ploeg slaagt er maar niet om om 'langer dan één of anderhalve wedstrijd fantastisch te voetballen', stipt hij aan. "Bij momenten is het goed, maar meestal is het matig of slecht. Dat zien we al het hele seizoen. We hebben goede wedstrijden gezien tegen Ajax en PSV, maar dat is wel een beetje weinig, niet? "

"Als je Van Geel gaat analyseren, kun je zeggen dat hij het de afgelopen acht jaar goed heeft gedaan én je kunt zeggen dat hij het niet goed heeft gedaan. Moet je dan van hem af? Jan de Jong (algemeen directeur, red.) zal hem dekken, maar bij de Vrienden van Feyenoord is er veel onvrede", merkt Borst. "Ik ben geen ingewijde, maar je kan bijvoorbeeld die ondeugende Ted van Leeuwen van FC Twente aanstellen. Maar ik denk dat Van Geel blijft."