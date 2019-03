Strijdbaar Vitesse kan derde voorsprong van Heracles níét uitwissen

Heracles Almelo heeft zaterdagavond een tumultueuze wedstrijd tegen Vitesse in winst omgezet. Voor eigen publiek boekte de ploeg van trainer Frank Wormuth een zwaarbevochten 3-2 overwinning op tien Arnhemmers. Heracles staat zevende in de Eredivisie en heeft dankzij de zege nog maar een punt minder dan nummer vijf Vitesse. Beide ploegen hebben goede papieren om zich aan het eind van de rit te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal.

De aanwezige supporters in het Polman Stadion hoefden zich in de eerste helft geen moment te vervelen. Twee doelpunten aan weerszijden én een rode kaart: er was bij rust genoeg om over bij te praten. Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd in de zesde minuut gemaakt door Heracles. Ondanks dat Vitesse het overwicht leek te hebben, kopte Adrián Dalmau knap tegendraads binnen uit een voorzet van Kristoffer Peterson. Nog geen twee minuten later stelde Vitesse echter orde op zaken. Na een corner kreeg Heracles de bal niet weg, waarna Navarone Foor vanaf de rand van het strafschopgebied binnenkopte.

In de daaropvolgende fase was Vitesse het meest nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Doelman Janis Blaswich van Heracles reageerde goed op een uithaal van Martin Ödegaard; even daarna schoot de Noor naast na een goede dribbel. Max Clark vuurde maar net voorlangs, toen Heracles de bal niet weg wist te krijgen. En halverwege de eerste helft kwam daar nog een enorme mogelijkheid voor Mohammed Dauda bovenop na een messcherpe aanval. De 2-1 van Heracles was dan ook verrassend te noemen. Na een snoeiharde vrije trap van Brandley Kuwas hoefde Dalmau alleen maar tegen de bal te lopen om zijn tweede van de avond te maken.

Het was een boeiend schouwspel, waarin beide ploegen de wil toonden om te winnen. Heracles kwam opnieuw goed weg toen Vyacheslav Karavaev, deze week opgenomen in de selectie van Rusland, de lat trof. Voetballend waren de Arnhemmers de betere partij, maar de opdracht werd een stuk moeilijker toen Clark zich vergreep aan Kuwas en zijn tweede gele prent pakte. Diep in de blessuretijd zat de arbitrage de bezoekers echter mee: na tussenkomst van de VAR kende Björn Kuipers een penalty toe voor een handsbal van Peterson en Matús Bero benutte de buitenkans. Van de vorige zes strafschoppen had Vitesse er slechts een benut.

In het tweede bedrijf hanteerde Vitesse niet meer het hoge tempo van voor rust. Met tien man loerden de bezoekers op de omschakeling. Er kwamen kansen voor Bryan Linssen, terwijl Kuwas namens Heracles naliet te scoren. Na een uur slaagde de thuisploeg er alsnog in om voor de derde keer op voorsprong te komen. Dario van den Buijs kopte raak, nadat Vitesse de bal niet goed weg kreeg en Heracles het leer opnieuw voor het doel werd gebracht. Vitesse was echter allerminst verslagen: Thomas Buitink kopte maar net naast uit een corner en Blaswich pareerde een schot van Linssen. Doelman Eduardo van de Arnhemmers voorkwam aan de overzijde meermaals dat Heracles de genadeklap uitdeelde, waarna Hilary Gong namens de bezoekers tegen de lat vuurde.