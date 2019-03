‘Barça waagt nieuwe poging in Madrid en biedt jaarsalaris van 16 miljoen’

Antoine Griezmann werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, maar zag destijds na maanden van geruchten uiteindelijk af van een overstap. De Fransman kan na dit seizoen echter mogelijk alsnog de overstap maken naar het Camp Nou, aangezien L’Équipe zaterdagavond weet te melden dat de Catalanen opnieuw contact hebben opgenomen met de aanvaller van Atlético Madrid.

De doorgaans goed geïnformeerde Franse sportkrant schrijft dat Griezmann, die driekwart jaar geleden een nieuw contract bij Atlético verkoos boven een transfer naar Barça, de afgelopen dagen aan het twijfelen is geslagen. Los Colchoneros gaven dinsdag een riante uitgangspositie tegen Juventus in de Champions League uit handen en de Fransman zou er inmiddels niet meer zeker van zijn dat hij bij Atlético echt mee kan doen om de hoofdprijzen.

Barcelona zou in Griezmann de ideale opvolger van Luis Suárez zien en de Fransman is volgens L’Équipe voor 1 juni van dit jaar voor een gereduceerd tarief op te halen. In het contract dat de wereldkampioen in juni vorig jaar ondertekende zou namelijk een clausule staan die het mogelijk maakt om hem voor 120 miljoen euro weg te kopen bij Atlético. Dat bedrag vormt voor Barcelona, dat ook al een som van maximaal 86 miljoen euro overmaakt aan Ajax voor Frenkie de Jong en naar verluidt ook in de markt is voor Matthijs de Ligt, geen onoverkomelijk probleem.

De koploper van LaLiga heeft het kamp-Griezmann naar verluidt al een voorstel gedaan wat betreft de duur van het contract dat de aanvaller kan gaan ondertekenen en het salaris dat hij kan gaan verdienen. Barça wil Griezmann vastleggen tot medio 2024 als hij ervoor kiest om nu wel uit het Wanda Metropolitano te vertrekken en stelt daar een flinke jaarlijkse gage tegenover. De 27-jarige spits kan met een nettosalaris van maar liefst zestien miljoen euro na Lionel Messi de best verdienende speler van de club worden.