Frustratie bij Feyenoord: ‘Nerveus? Nee, maar deze punten moet je pakken’

De ergernis en de teleurstelling is na de wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II (2-3) af te lezen op het gezicht van Robin van Persie. De aanvoerder van Feyenoord uit na de nederlaag van zaterdagavond felle kritiek op zijn ploeg én op zichzelf. "Het is gewoon heel slecht van onze kant", erkent Van Persie, die niet onder stoelen of banken steekt dat hij gefrustreerd is.

"Zulke wedstrijden moet je gewoon winnen en zeker thuis. Uit eigenlijk ook, vind ik", stelt de routinier in gesprek met FOX Sports. "We laten het na. Ik ook. De eerste helft mis ik een kans met een volley, die ging net over. Die moet gewoon op doel zijn. Ik reken het mezelf ook aan." Van Persie voegt eraan toe dat Feyenoord door 'goede goals' tweemaal op voorsprong kwam in De Kuip en dat er eigenlijk niets aan de hand was.

"Maar dan houden we het niet vast. Dat kunnen we onszelf aanrekenen. Je moet het vasthouden en uitbouwen en dat laten we na", treurt hij. Door de nederlaag komt plek drie nu echt in gevaar: AZ komt zondag op gelijke hoogte als het wint van Ajax. Van Persie zegt niet nerveus te zijn. "Maar punten zoals vandaag moet je gewoon pakken. We laten dat na. Het is onszelf aan te rekenen. Het is al heel vaak uit gebeurd dit seizoen, maar nu ook thuis."

"Als je op zo'n manier verliest van Willem II passen daar niet heel positieve woorden bij", reageert trainer Giovanni van Bronckhorst. "Het was een heel teleurstellende wedstrijd. Met name de manier waarop. Dat was vandaag beneden peil." Feyenoord maakt het hele seizoen al een onevenwichtige indruk, iets wat volgens de trainer moeilijk te verhelpen is. "We hebben hele hoge pieken gehad en hele diepe dalen. Te veel en dat is tekenend voor dit seizoen. Uiteindelijk ben ik daar verantwoordelijk voor. Zo werkt voetbal."

De manier waarop de doelpunten van Willem II vielen, bekoort Van Bronckhorst allerminst. "Met name de twee laatste goals geven we gewoon cadeau", geeft hij aan. Bij de eerste treffer van Willem II raakte Eric Botteghin de bal ongelukkig, waardoor Freek Heerkens kon profiteren. "Daar heb ik niet zoveel problemen mee. Maar zoals bij die tweede en derde, dat kan echt niet op dit niveau. Als je op deze manier je goals weggeeft, wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen."