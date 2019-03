Ongenadig pak slaag betekent volgend dieptepunt voor armoedig NAC

Het toch al dramatische seizoen van NAC Breda heeft zaterdagavond een volgend dieptepunt bereikt. De hekkensluiter van de Eredivisie kreeg op eigen veld een ongenadig pak slaag van FC Utrecht: 0-4. Het betekende voor NAC de zeventiende competitienederlaag deze voetbaljaargang. Doordat De Graafschap eerder op de avond drie belangrijke punten pakte tegen sc Heerenveen, bedraagt het verschil met de zeventiende plaats, die nu wordt ingenomen door FC Emmen, met nog acht speelrondes voor de boeg acht punten.

Op het moment dat NAC en Utrecht aftrapten in het Rat Verlegh Stadion, leidde De Graafschap al met 0-1 op bezoek bij Heerenveen. De Doetinchemmers wonnen uiteindelijk met 0-3 in Friesland, waardoor het verlies van NAC extra duur is. Het geplaagde elftal van trainer Mitchell van der Gaag bestreed Utrecht zaterdagavond met angst en zag de Domstedelingen uiteindelijk al in het laatste kwartier van de eerste helft het verschil maken.

De score werd na 34 minuten voetballen geopend door Jean-Christophe Bahebeck. De Franse spits kopte raak uit een hoekschop van Nicolas Gavory en liet zo pas zijn tweede competitiedoelpunt dit seizoen aantekenen. Op slag van rust volgde de 0-2: Simon Gustafson benutte een strafschop, nadat Bahebeck in het strafschopgebied was gevloerd door Pele van Anholt. Vlak voor de openingstreffer van Bahebeck had Menno Koch overigens een goede kans om NAC aan de leiding te brengen, maar hij kopte van dichtbij over.

Met Mounir El Allouchi voor Dorian Dervite binnen de lijnen hoopte NAC de schade in de tweede helft te repareren, maar de avond werd uiteindelijk nog veel pijnlijker voor de Bredanaars. Willem Janssen kopte negen minuten na de onderbreking uit een hoekschop van opnieuw Gavory de 0-3 tegen de touwen, waarna Utrecht nog voor het verstrijken van het uur verder afstand nam van NAC. Bahebeck werd bediend door Gyrano Kerk, waarna de spits eenvoudig zijn tweede doelpunt van de avond kon maken.

Het laatste halfuur werd een lijdensweg voor het thuispubliek, maar de bezoekers lieten uiteindelijk na om NAC op een grotere nederlaag te trakteren. Utrecht kan desondanks tevreden huiswaarts keren en houdt de zesde plaats in de Eredivisie vast. De ploeg van Advocaat staat op gelijke hoogte met nummer vijf Vitesse en heeft een punt voorsprong op nummer zeven Heracles Almelo.