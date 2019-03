Reus laat opgelucht Borussia Dortmund diep in blessuretijd toch nog juichen

Borussia Dortmund is zaterdagavond op het nippertje ontsnapt aan nieuw puntverlies. Nadat er in de afgelopen weken al niet werd gewonnen van Eintracht Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Nürnberg en FC Augsburg leek een bezoek aan Hertha BSC lange tijd eveneens niet het gewenste resultaat op te leveren. Salomon Kalou lag met twee treffers op koers om de man van de avond te worden, maar diep in de blessuretijd tekende Marco Reus toch nog voor de bevrijdende 2-3 voor die Borussen. Dortmund pakt door de overwinning weer een voorsprong van drie punten op rivaal Bayern München, dat zondagavond nog wel in actie komt tegen FSV Mainz 05.

Lucien Favre kende in de aanloop naar het duel in het Olympiastadion de nodige personele problemen vanwege blessures bij Mario Götze, Paco Alcácer, Lukasz Piszczek en Axel Witsel en de zorgen werden al vroeg in de wedstrijd nog wat vergroot door Kalou. Al na vier minuten spelen was de voormalige aanvaller van onder meer Feyenoord het snelst bij de bal nadat Roman Bürki een poging van Maximilian Mittelstadt maar half wist te keren en de Ivoriaan prikte de bal vervolgens in het lege doel.

Dortmund liet zich echter niet uit het veld slaan en de bezoekers werden tien minuten na de openingstreffer een handje geholpen door Karim Rekik: de verdediger veranderde een schot van Thomas Delaney dusdanig van richting dat Rune Jarstein kansloos was. Het spel golfde in het vervolg van de eerste helft op en neer en een ongelukkig moment van Julian Weigl bezorgde Hertha tien minuten voor de onderbreking een nieuwe voorsprong. Nadat Ondrej Duda de bal in de zestien tegen de hand van de Duitser schoot, wees arbiter Tobias Welz naar de stip en Kalou verzilverde het buitenkansje voor zijn tweede treffer van de avond.

Dortmund kwam scherp de kleedkamer uit voor de tweede helft en dat betaalde zich vrijwel meteen uit in een treffer voor Dan-Axel Zagadou. De verdediger timede het best na een door Jadon Sancho getrapte corner en kopte vervolgens de gelijkmaker in de verre hoek. Sancho kreeg niet veel later zelf een uitgelezen kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar de Engelsman mikte oog in oog met Jarstein naast de goal van Hertha. De thuisploeg liet zich in de tweede helft echter ook niet onbetuigd en Dortmund mocht van geluk spreken toen een ogenschijnlijke overtreding van Adbou Diallo op Duda geen tweede Berlijnse penalty opleverde.

Met bijna een uur spelen op de klok was ook Marko Grujic dicht bij een treffer, maar zijn poging eindigde uiteindelijk op de paal naast Bürki. In de slotfase werd de sfeer op het veld wat grimmiger na een harde overtreding van Jordan Torunarigha op Sancho en Dortmund ging na dit opstootje opnieuw op zoek naar de bevrijdende 3-2. Goede kansen waren echter niet besteed aan Diallo en Achraf Hakimi en ook een tweede gele kaart van Torunarigha leek BVB niet verder helpen. Nadat een poging van Delaney nog op de lat was geëindigd schoot Reus op aangeven van Sancho toch nog de winnende treffer tegen de touwen. Hertha eindigde de wedstrijd overigens met negen man nadat Vedad Ibisevic ook rood kreeg nadat hij een bal tegen het hoofd van Bürki aan gooide.