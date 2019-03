De Graafschap vernedert Heerenveen en kan plots omhoog kijken

De Graafschap heeft zaterdagavond geweldige zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Het elftal van trainer Henk de Jong won op bezoek bij sc Heerenveen met klinkende cijfers: 0-3. Het betekende voor de Doetinchemmers pas de tweede uitzege dit seizoen in de Eredivisie. Door de overwinning heeft De Graafschap een gat van acht punten geslagen met hekkensluiter NAC Breda en is men opgeklommen naar een zestiende plaats op de ranglijst. Fortuna Sittard, ADO Den Haag, PEC Zwolle en Excelsior staan alle binnen vier punten van De Superboeren. Heerenveen blijft voorlopig achtste staan.

De Graafschap beleefde in het Abe Lenstra Stadion een absolute droomstart, want Charlison Benschop tekende na nog geen drie minuten voetballen voor de verrassende 0-1. De spits werd in het strafschopgebied knap aangespeeld door Azor Matusiwa, waarna hij vrij kon aannemen en Warner Hahn verschalkte in de verre hoek. Matusiwa was met zijn assist van grote waarde voor De Graafschap, maar na een klein kwartier benadeelde de middenvelder zijn eigen ploeg bijna.

Matusiwa liep onbedoeld tegen een voorzet van Mitchell van Bergen aan en werd uiteindelijk gered door de paal. Heerenveen kreeg daarna meer kansen op de gelijkmaker, maar pogingen van Yuki Kobayashi en Ben Rienstra werden onschadelijk gemaakt door doelman Nigel Bertrams. In het laatste kwartier van de eerste helft ging de Friese storm liggen en werd De Graafschap nauwelijks meer aan het wankelen gebracht, waardoor de ploeg van De Jong met een nipte voorsprong aan de thee kon.

Heerenveen verloor tien minuten na de onderbreking Van Bergen met een blessure en dat bleek uiteindelijk de aanzet tot een dramatische tweede helft. Nadat Hahn rond het uur Benschop nog van de 0-2 had weten te houden, liep De Graafschap halverwege het tweede bedrijf in een tijdsbestek van slechts twee minuten op indrukwekkende wijze weg van de thuisploeg. Javier Vet tekende uit een hoekschop van Youssef El Jebli voor de 0-2, waarna vrijwel onmiddellijk de beslissing in de wedstrijd volgde door toedoen van Delano Burgzorg.

De twintigjarige vleugelaanvaller soleerde op briljante wijze door de verdediging van Heerenveen heen en verschalkte Hahn vervolgens in de korte hoek. In de slotfase leek Heerenveen nog een strafschop te mogen nemen, nadat Dennis Johnsen in het strafschopgebied gevloerd leek te worden door El Jebli. Arbiter Christiaan Bax wees naar de stip, maar werd uiteindelijk gecorrigeerd door de videoscheidsrechter (VAR).