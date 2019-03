Barcelona kan tien punten los komen na nieuwe klap voor Atlético

Na vier opeenvolgende overwinningen in LaLiga weet Atlético Madrid weer wat verliezen is. De nummer twee van de competitie ging zaterdagavond met 2-0 onderuit bij Athletic Club. Het is de tweede domper binnen vier dagen voor Atlético, na de midweekse uitschakeling door Juventus in de Champions League.

Diego Simeone had, in tegenstelling tot in de midweekse wedstrijd tegen Juventus, weer de beschikking over Diego Costa en Thomas Partey. De geblesseerde Santiago Arias werd op de linksbackpositie afgelost door Saúl Níguez, terwijl Filipe Luis en Lucas Hernández er vanwege blessures niet bij waren. Atlético wist in de eerste helft geen indruk te maken. De voorhoede stichtte maar weinig gevaar; de beste kansen waren voor Athletic. Ibai Gómez was verreweg de gevaarlijkste man van de thuisploeg. De buitenspeler kreeg twee goede kansen, waaronder een halve volley die na 34 minuten ternauwernood werd verwerkt door doelman Jan Oblak.

In de tweede helft ging het alsnog mis voor de bezoekers. Zeventien minuten voor tijd nam Inigo Córdoba van Athletic de bal over aan de linkerflank, waarna hij de bal richting de tweede paal stuurde. Daar stond Inaki Williams al te wachten om af te ronden: 1-0. De enige serieuze kans in het tweede bedrijf tot dat moment was ook voor de thuisploeg: Iker Muniain knikte richting doel en dwong Oblak tot een ingreep. Na de 1-0 bleef Atlético onmachtig in aanvallend opzicht. Simeone bracht Ángel Correa binnen de lijnen om een comeback te forceren. Het tegendeel gebeurde: invaller Kenan Kodro maakte een eind aan de resterende twijfels.

Door de nederlaag in Baskenland kan koploper Barcelona uitlopen naar een voorsprong van tien punten, als het zondag wint op bezoek bij Real Betis. Bovendien heeft Atlético nog maar twee punten voorsprong op Real Madrid, dat derde staat. Athletic Club stijgt van de twaalfde naar de negende plaats. Men heeft nog uitzicht op de zesde plek, die recht geeft op deelname aan de tweede voorronde van de Europa League.