Man City komt met de schrik vrij na uiterst dubieuze doelpunten

Manchester City heeft zich zaterdagavond met pijn en moeite geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. De formatie van Josep Guardiola kwam op bezoek bij tweededivisionist Swansea City met 2-0 achter, maar wist de schade in de laatste twintig minuten toch nog te repareren: 2-3. Mike van der Hoorn stond namens de thuisploeg negentig minuten binnen de lijnen en zal zijn vraagtekens hebben bij het optreden van de arbitrage: bij zowel de gelijkmaker als het winnende doelpunt van Agüero leek scheidsrechter Andre Marriner niet vrijuit te gaan.

Manchester City schaarde zich zo bij de laatste vier van het bekertoernooi, maar eenvoudig ging het niet voor the Citizens. Kristoffer Nordfeldt begon bij Swansea City in de basiself en de voormalig doelman van onder meer sc Heerenveen wist zich in het openingskwartier tweemaal te onderscheiden. Nordfeldt voorkwam eerst in de korte hoek een doelpunt van Leroy Sané en maakte even later ook een poging van Bernardo Silva onschadelijk. Manchester City begon zo prima aan de wedstrijd, maar het elftal van Guardiola sneed zichzelf na twintig voetballen lelijk in de vingers. Fabian Delph beging een onhandige overtreding op Connor Roberts, waarna Matt Grimes de strafschop die volgde op overtuigende wijze benutte: 1-0.

Het Liberty Stadium stond zo op zijn kop en amper tien minuten later kon men opnieuw juichen. Bersant Celina, ex-speler van onder meer Manchester City en FC Twente, was het eindstation van een fraaie aanval die bij nota bene Nordfeldt was begonnen en schoot uiteindelijk oog in oog met Ederson Moraes schitterend raak. Swansea City slaagde er vervolgens in de rust te halen zonder kleerscheuren, al mocht dat een klein wonder heten. Bernardo Silva stuitte in kansrijke positie op de sterk keepende Nordfeldt, terwijl Roberts met een uiterste krachtsinspanning op de doellijn een zeker doelpunt van David Silva voorkwam.

Nadat Swansea City in de eerste tien minuten van het tweede bedrijf betrekkelijk eenvoudig op de been was gebleven, besloot Guardiola in te grijpen: Delph en Sané werden naar de kant gehaald ten faveure van Oleksandr Zinchenko en Raheem Sterling. In minuut 63 volgde ook direct de laatste wissel van de Spaanse oefenmeester: Agüero betrad het veld voor de tegenvallende Riyad Mahrez. De Argentijnse spits nam in de punt van de aanval plaats naast Gabriel Jesus en wist vrijwel direct zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Agüero speelde Bernardo Silva vrij in het strafschopgebied, waarna laatstgenoemde met de buitenkant van de voet fraai de aansluitingstreffer verzorgde.

Manchester City voerde de druk steeds verder op en wist een kwartier voor tijd ook de gelijkmaker te forceren. Cameron Carter-Vickers leek Sterling reglementair van de bal te zetten in het strafschopgebied, maar Marriner besloot de bal toch op de stip te leggen. Agüero schoot vervolgens vanaf elf meter op de paal, maar via het lichaam van Nordfeldt viel de bal toch binnen: 2-2. Swansea City liep overduidelijk op zijn tandvlees en moest twee minuten voor tijd uiteindelijk definitief capituleren. Van der Hoorn was Agüero kwijt bij een voorzet van Bernardo Silva, waarna de invaller raak kopte. Agüero leek wel in buitenspelpositie bediend te worden, maar kon toch juichend weglopen.