Britse pers: Ajax weet van vurige vertrekwens van directeur Marc Overmars

Marc Overmars wil Ajax inruilen voor Arsenal, zo verzekert Football London zaterdagavond. De directeur spelersbeleid geldt als topkandidaat om director of football te worden in het Emirates Stadium, nadat directeur Monchi van AS Roma ervoor koos om terug te keren naar Sevilla in plaats van naar Arsenal te gaan. 'Leidinggevenden' van Ajax zouden op de hoogte zijn van de wens van Overmars.

Het Britse medium schrijft dat Arsenal onder de indruk is geraakt van het werk van Overmars in Amsterdam. De transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona voor maximaal 86 miljoen euro, vier jaar nadat hij voor een euro overkwam van Willem II, wordt uitgelicht als een van de grootste prestaties van de directeur. Raul Sanllehi, head of football van Arsenal, is belast met de taak om een nieuwe beleidsbepaler te vinden en zou zijn pijlen volledig hebben gericht op Overmars.

"Het leek erop dat Monchi de rol zou invullen in Noord-Londen, maar de vijftigjarige Spanjaard heeft kort na zijn vertrek bij AS Roma besloten om terug te keren naar Sevilla", aldus Football London. "De beslissing van Monchi om een driejarig contract bij Arsenal af te slaan, betekent dat Sanllehi elders moet kijken." Men voegt eraan toe dat Ajax in ieder geval niet zal meewerken aan een vertrek van de directeur middenin het seizoen. "Ook in de zomer zullen ze terughoudend zijn om hem te laten gaan."

Ajax beseft echter dat het moeilijk wordt om Overmars binnenboord te houden, temeer omdat de oud-sterspeler van Arsenal in Londen met een veel grotere portemonnee kan gaan werken. Ook de Daily Mirror maakt zaterdag melding van het feit dat Overmars de voornaamste kandidaat is bij Arsenal en dat de club nadrukkelijker werk gaat maken van zijn komst. Ajax zal er voorlopig op wijzen dat zijn contract nog achttien maanden doorloopt. "Een afkoopsom interesseert Ajax niet, want ze hebben circa tweehonderd miljoen pond aan reserves opgebouwd."