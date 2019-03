Wijzigingen betalen zich uit voor Real Madrid bij rentree Zidane

Real Madrid heeft zijn eerste wedstrijd na de rentree van Zinedine Zidane gewonnen. In het eigen Santiago Bernabéu werd laagvlieger Celta de Vigo dankzij doelpunten van Isco en Gareth Bale betrekkelijk eenvoudig over de knie gelegd: 2-0. Wesley Hoedt speelde namens de bezoekers nagenoeg de gehele wedstrijd, nadat hij al in de vierde minuut was ingevallen. Real Madrid blijft derde staan in LaLiga, maar heeft de achterstand op koploper Barcelona en de nummer drie Atlético Madrid voorlopig wel verkleind tot respectievelijk negen en twee punten. Beide concurrenten hebben nog een wedstrijd tegoed.

Zidane nam bij zijn rentree geen halve maatregelen. Thibaut Courtois, Sergio Reguilón, Nacho en Dani Ceballos verdwenen ten opzichte van het laatste competitieduel van Real Madrid allen uit de basis, terwijl Casemiro een schorsing uitzat. Keylor Navas was in het Madrileense doel de vervanger van Courtois en hij toonde al vroeg in de wedstrijd zijn klasse. De Costa Ricaan redde na ruim een kwartier voetballen fraai op een kopbal van dichtbij Maxi Gómez en voorkwam zo een snelle achterstand voor de thuisploeg.

Real Madrid speelde geen grootse eerste helft, maar kreeg wel enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. De beste kans was na precies een halfuur spelen voor Bale: de Welshman trof vanaf een meter of acht de lat. Verder werd een afstandsschot van Marcelo gekeerd door doelman Rubén Blanco en vuurde Toni Kroos rakelings naast. In de slotfase van de eerste helft beklaagden beide teams zich bij de arbitrage: Real Madrid claimde tevergeefs een strafschop nadat Marco Asensio in het strafschopgebied van de sokken was gelopen, terwijl Celta Bale zag ontsnappen na een elleboogstoot jegens Kevin Vázquez.

Real Madrid begon vervolgens prima aan de tweede helft en leek via Luka Modric al snel op voorsprong te komen. De Kroatische middenvelder schoot van afstand raak, maar doordat Raphaël Varane hinderlijk buitenspel stond, werd het doelpunt na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) afgekeurd. Celta kon zo opgelucht ademhalen, maar na ruim een uur voetballen kon Real Madrid alsnog de 1-0 vieren.

Asensio kwam door vanuit het middenveld, waarna Karim Benzema op links werd bereikt. De Fransman had in het strafschopgebied oog voor Isco, die van dichtbij eenvoudig kon scoren. De ploeg van Zidane had in het tweede bedrijf een stuk minder te duchten van de bezoekers uit Galicië en wist de overwinning dertien minuten voor tijd uiteindelijk definitief veilig te stellen. Marcelo wist Bale te bereiken in het strafschopgebied, waarna laatstgenoemde via de binnenkant van de paal raak schoot.