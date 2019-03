Zidane grijpt hard in: vertrouwelingen keren per direct terug in basis

Zinedine Zidane heeft bij zijn rentree als trainer van Real Madrid geen halve maatregelen genomen. De Franse oefenmeester heeft voor het thuisduel van zaterdagmiddag met Celta de Vigo (16.15 uur) basisplaatsen ingeruimd voor onder anderen Keylor Navas, Marcelo en Isco. Het drietal kwam onder Zidane’s voorgang Santiago Solari amper aan spelen toe.

Zidane werd begin deze week door Real Madrid aangesteld als opvolger van Solari, die vorige week zondag nog op de bank zat tijdens de uitwedstrijd tegen Real Valladolid (1-4). De Franse trainer kondigde bij zijn presentatie veranderingen aan en heeft zich aan zijn woord gehouden: ten opzichte van het duel met Real Valladolid zijn Thibaut Courtois, Sergio Reguilón, Nacho en Dani Ceballos allen uit de basis verdwenen.

Casemiro werd tegen Real Valladolid met tweemaal geel van het veld gestuurd en is voor het treffen met Celta geschorst. Isco, dit seizoen pas vijfmaal eerder basisspeler in LaLiga, vervangt hem op het middenveld. Sergio Ramos keert juist terug van een schorsing en neemt centraal achterin de positie van Nacho over. Courtois wordt in het doel vervangen door Navas, terwijl Reguilón op de linksbackpositie plaats heeft moeten maken voor Marcelo.

Verder heeft Gareth Bale in de voorhoede de positie van Ceballos overgenomen. De Welshman start linksvoorin, mede doordat Vinícius Júnior geblesseerd is. Real Madrid staat momenteel op een derde plaats in LaLiga; koploper Barcelona heeft met nog elf speelrondes voor de boeg twaalf punten meer. Celta vecht tegen degradatie en staat achttiende.