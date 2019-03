Watford bereikt Wembley; tranendal na afloop bij Heurelho Gomes

Watford heeft zich zaterdagmiddag als eerste ploeg geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Het team van manager Javi Gracia zegevierde met 2-1 over Crystal Palace. De niet fitte Patrick van Aanholt kwam niet in actie, evenals bankzitters Jairo Riedewald en Daryl Janmaat. Heurelho Gomes, die alleen in de FA Cup onder de lat plaatsneemt en na dit seizoen vertrekt, speelde hoogstwaarschijnlijk zijn laatste duel voor eigen publiek.

Crystal Palace startte goed aan het duel, maar vervaagde naarmate de eerste helft verstreek. Na een reeks corners was het Watford dat na 26 minuten spelen de ban brak. Vicente Guiata kwam een hoekschop vanaf rechts niet goed uit, waarna het leer uiteindelijk door Etienne Capoué tegen de touwen werd gewerkt.

Het team van Roy Hodgson had in aanvallend opzicht weinig te bieden, zeker zonder de niet fitte Wilfried Zaha. Toch kwam Crystal Palace na dik een uur spelen op gelijke hoogte. Adrian Mariappa verspeelde het leer op een gevaarlijke positie aan Michy Batshuayi, die richting het doel van Gomes kon opstomen en voor de 1-1 kon zorgen.

Watford trok het duel elf minuten voor tijd alsnog naar zich toe. Na een behendigde steekpass van invaller Robert Pereyra zette de twee minuten eerder ingevallen Andre Gray zijn voet in een keer tegen de bal en liet hij Guiata kansloos: 2-1. Dat was voldoende voor het bereiken van de halve finales én een tranendal bij Gomes, die waarschijnlijk zijn laatste duel op Vicarage Road speelde. Mogelijk komt hij in de halve finale op Wembley wederom in actie als hij van Gracia wederom de voorkeur boven Ben Foster krijgt.