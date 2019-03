‘Als je toen zei dat ik nu tegen Ajax zou spelen, had ik dat niet geloofd'

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht elke week een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Radomir Novakovic, het Servisch Duitse keeperstalent van Roda JC Kerkrade.

Door Chris Meijer

‘De wedstrijd vandaag was de beste van mijn carrière’. Radomir Novakovic liet er eerder dit seizoen na afloop van het bekerduel met Ajax voor de camera’s van FOX Sports geen misverstand over bestaan. De Amsterdammers kwamen in december in de achtste finale van de KNVB Beker met de schrik vrij in het Parkstad Limburg Stadion, nadat Roda pas na het nemen van strafschoppen verslagen werd. Dat er na 120 minuten voetbal nog een 1-1 stand op het scorebord stond, was grotendeels te danken aan Novakovic. De jeugdige sluitpost keepte tegen Ajax pas zijn vierde duel in het betaald voetbal, maar kon door de Amsterdammers alleen gepasseerd worden vanaf elf meter. “Die wedstrijd was iets bijzonders”, glimlacht Novakovic. “Tachtig procent van het team dat we troffen, won nu met 1-4 bij Real Madrid. Voor je mentaliteit is het belangrijk om te zien dat je zo'n wedstrijd kunt spelen tegen een goede tegenstander, dat je een hoog niveau kan halen. Als je ziet dat het stadion vol zit en de sfeer goed is, krijg je een kick. Het voelde alsof ik daardoor vleugels kreeg.”

Na zijn optreden tegen Ajax ontvangt Novakovic de complimenten van Dusan Tadic.

“Ik zag die wedstrijd ook als de perfecte mogelijkheid om mezelf te laten zien. Natuurlijk doe je in iedere wedstrijd je uiterste best, maar dit was wel iets dat ik in de toekomst wil bereiken. In de Eredivisie speel je iedere week in zulke omstandigheden. Die wedstrijd tegen Ajax liet zien dat ik met Roda de juiste keuze gemaakt had. Als je twee jaar geleden had gezegd dat ik dit seizoen in de KNVB Beker tegen Ajax zou spelen, had ik dat misschien niet geloofd. Het is heel snel gegaan”, vervolgt de negentienjarige doelman. Roda nam hem in de zomer van 2017 over van Borussia Mönchengladbach. Ondanks dat Novakovic bij die Fohlen nog een doorlopend contract had, koos hij voor een vertrek. De in Mönchengladbach geboren doelman kwam in 2014 op veertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van de Bundesliga-club terecht, nadat hij eerder voor het Servische OFK Kikinda en 1.FC Mönchengladbach uitkwam.

“In deze regio wil iedereen vanaf een kleinere club de overstap naar Borussia Mönchengladbach maken. Doordat je stappen maakt in jeugd, begin je te denken aan het eerste elftal. Je kijkt iedere week naar de Bundesliga, ziet dat daar geweldige keepers staan en dan is het uiteraard een droom om daar te spelen.” Novakovic zag naar eigen zeggen via de Nederland de meest ‘realistische weg’ om zo snel mogelijk in het betaald voetbal terecht te komen. Bovendien kon de sluitpost met de stap naar Roda gewoon in Mönchengladbach blijven wonen, waardoor hij nu dagelijks op en neer pendelt. “Het niveau in Duitsland, en vooral bij Gladbach, ligt zo hoog. Daarnaast willen ze over het algemeen graag ervaren keepers hebben. Natuurlijk is Marc-André Ter Stegen doorgebroken bij Gladbach, maar hij kwam er wel in op het moment dat ze tegen degradatie streden. Hij deed het goed, ze handhaafden zich in de Bundesliga en daarna bleef hij eerste doelman. Maar hoe groot is de kans dat dit scenario zich herhaalt? Over het algemeen krijgen jonge spelers meer kansen in Nederland, dat is in de Bundesliga anders. Daarbij komt nog eens dat veel goede spelers via de Eredivisie de absolute top bereikt hebben: Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic, ga zo maar door.”

In Kerkrade sloot Novakovic in eerste instantie aan bij de beloften, maar de inmiddels vertrokken trainer Robert Molenaar haalde hem vorig jaar halverwege seizoen al bij de hoofdmacht. Na de winterstop was hij in principe de derde doelman achter Hidde Jurjus en Filip Kurto, die Roda afgelopen zomer na de degradatie uit de Eredivisie allebei verlieten. Daarnaast trainde Novakovic al snel met de eerste selectie mee. “Als je met betere spelers traint, word je zelf ook automatisch beter. Vorig jaar liepen hier met bijvoorbeeld Donis Avdijaj en Simon Gustafson enkele geweldige spelers rond, zij kunnen mij alleen maar beter maken op de training”, stelt Novakovic, die benadrukt dat er in Nederland op keepersgebied anders wordt gewerkt dan ten oosten van de landsgrenzen. “In Duitsland wordt verwacht dat een keeper zijn doel verdedigt, dat is het voornaamste. Hier gaat het bij een doelman ook om technische aspecten en voetballende kwaliteiten. In principe kan ik nu het beste van twee werelden combineren, dat maakt me een completere doelman.”

Nadat Novakovic afgelopen zomer zijn handtekening had gezet onder een tweejarig contract bij Roda, begon hij aan het seizoen als tweede doelman achter Tom Muyters. De 34-jarige Belgische doelman raakte in december tijdens de warming-up voor het duel met FC Dordrecht (2-2) geblesseerd aan zijn pink, waardoor Novakovic tegen de Schapenkoppen zijn debuut in de hoofdmacht van Roda maakte. “Je wenst het niemand toe, natuurlijk. Maar als je de kans krijgt, moet je die proberen te grijpen”, zegt de jonge doelman over de blessure van zijn collega. “Ik had een concurrent met Eredivisie-ervaring, dus ik kon alleen hopen op mijn kans en proberen iedere dag beter te worden. Roda is geen kleine club, you know? Als je op je achttiende tweede doelman bent, kan er zomaar een situatie komen waarin een beroep op je wordt gedaan. Als jonge doelman is het veel moeilijker om zo'n kans te krijgen. Als veldspeler kan je nog de laatste vijf of tien minuten worden ingebracht en als je dan een doelpunt maakt of goed speelt, krijg je de volgende wedstrijd weer een kans. Een keeper kan zich alleen tonen op de training en als je het goed doet, blijven er dan alsnog twijfels over je ervaring.”

De cijfers van Novakovic dit seizoen.

Novakovic greep zijn kans, blonk uit tegen onder meer Ajax en Sparta Rotterdam en houdt de oorspronkelijk eerste doelman Muyters daarmee voorlopig op de reservebank. Inmiddels heeft hij dit seizoen vijftien wedstrijden in de hoofdmacht achter zijn naam staan. “Ik probeer het stap voor stap te doen en ontwikkel me iedere wedstrijd, je krijgt steeds meer ervaring. Bij Jong Roda speelde ik één keer in de twee weken, nu speel ik iedere week. De druk is anders, je moet verantwoordelijkheid nemen voor de doelen van de club. Het is een mentaal proces, je leert hoe het gaat in profvoetbal”, geeft de doelman met Servische roots te kennen. Afgelopen zomer werd hij voor het eerst opgeroepen voor Servië Onder-19, al is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij in de toekomst voor dat land zal uitkomen.

“Die jeugdinterlands zijn een geweldige ervaring voor mij. Ik hoop dat ik in de toekomst verder in de picture kan komen bij het nationale team. Wat dat betreft heb ik goede kansen, denk ik. Ik heb zowel de Duitse als de Servische nationaliteit, dus dat kan een moeilijke beslissing worden. Ik ben blij dat ik kan uitkomen voor Servië, maar als je een oproep krijgt voor Duitsland kan je daar geen ‘nee’ tegen zeggen. Ik denk er nu niet zoveel over na. Als ik dat niveau bereik, komt pas de tijd om erover na te denken.” Het contract van Novakovic bij Roda loopt voorlopig nog tot medio 2020. Alles verloopt voor hem tot dusver zoals hij dat in de zomer van 2017 had uitgestippeld. “Mijn plan is om nu constant te blijven presteren, zodat de mensen kunnen zien wat ik kan. Ik heb tegen Ajax en Sparta gemerkt wat ik in mijn mars heb, maar ik wil dat iedere week laten zien. Als je goed speelt, gaat het vanzelf opvallen bij andere clubs. Als kleine jongen was ik altijd fan van Juventus. Dat is een absolute droom. Als je nu kijkt, zal dat nog een lange weg zijn. Je moet kleine stappen zetten, ik concentreer me voorlopig op Roda en droom niet direct van de grote clubs. Ik ben blij dat ik op jonge leeftijd al zoveel ervaring kan opdoen.”

Naam: Radomir Novakovic

Geboortedatum: 24 januari 2000

Club: Roda JC Kerkrade

Positie: doelman

Sterke punten: reflexen, hoge ballen, balbehandeling

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.