Ajax brengt formeel bod van 3,5 miljoen euro uit

Antonio Valencia kan in de Premier League actief blijven. Arsenal en West Ham United azen op de rechtspoot, die na dit seizoen bij Manchester United vertrekt en uit is op een tweejarige verbintenis. (Diverse Engelse media)

(The People)

Newcastle United wil Martin Dubravka langer aan zich binden, ook al loopt de verbintenis pas over drie jaar ten einde. De doelman uit Tsjechië weet echter dat hij belangstelling van onder meer Juventus geniet. (The People)

De achttienjarige verdediger annex Ecuadoraans jeugdinternational speelt in de jeugdopleiding van het Braziliaanse Santos.