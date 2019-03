‘Ajax laat oog vallen op peperduur Braziliaans talent van Santos’

Ajax heeft het oog laten vallen op de talentvolle Braziliaanse aanvaller Yuri Alberto Monteiro da Silva, zo meldt UOL Esporte. De Amsterdammers zijn echter niet de enige club met belangstelling voor de jeugdinternational van Santos. Ook Internazionale jaagt op het toptalent, dat naar verluidt vijftig miljoen euro moet kosten.

Ajax zou volgens de Braziliaanse website al hebben geïnformeerd bij Santos naar Yuri Alberto, die op 18 maart zijn achttiende verjaardag viert. Net als Inter hebben de Amsterdammers te horen gekregen dat de club weinig trek heeft om in onderhandeling te gaan over de talentvolle centrumspits, die ook op de flanken uit de voeten kan. Hij maakte in 2017 al zijn officiële debuut voor Santos in de Braziliaanse Serie A.

Het is onduidelijk sinds wanneer Ajax de Braziliaan in het vizier heeft, maar Internazionale volgt hem al een paar maanden. De Italianen raakten enthousiast tijdens een jeugdtoernooi waar het talent met Brazilië Onder-17 aan deelnam. In de zomer van 2017 tekende hij zijn eerste profcontract bij Santos en zijn verbintenis loopt door tot medio 2020.