‘Als hij nog fit was, was het binnen een kwartiertje afgelopen met Ronaldo’

Sjaak Swart geeft Ajax weinig kans in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus. De Amsterdammers werden vrijdag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de Italiaanse grootmacht en de clubicoon is van mening dat de ploeg van trainer Erik ten Hag het niet slechter had kunnen treffen. Hij vreest met name voor Cristiano Ronaldo.

Ajax bood in de groepsfase van de Champions League knap partij tegen Bayern München en rekende af met clubs als Benfica en AEK Athene. In de achtste finales verraste de club vriend en vijand door over twee duels af te rekenen met titelverdediger Real Madrid. Mister Ajax denkt dat de halve finale er niet in ziet voor Ajax. “Juventus is de vervelendste loting die je kan hebben. En dan spelen we ook nog eerst thuis, tegen een van de kandidaten om de Champions League te winnen.”

“Het wordt heel, heel moeilijk. Helemaal omdat Juventus al bijna kampioen is en spelers kan sparen. We moeten maar kijken wat we kunnen doen”, aldus Swart in gesprek met De Telegraaf. Volgens Swart moet Ajax er alles aan doen om Ronaldo uit te schakelen. “Ik had er maar één man voor om hem uit te schakelen en dat was Wim Suurbier, uit onze tijd. Ik wou dat Wimpie nog fit was, want dan denk ik dat het binnen een kwartiertje afgelopen was met Ronaldo.”