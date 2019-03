Scherpen bekend met Ajax-interesse: ‘Ik heb weinig recht van spreken’

Kjell Scherpen staat in de belangstelling van Ajax en is daar zelf van op de hoogte. Dat heeft de talentvolle doelman van FC Emmen vrijdagavond laten weten na de 3-1 nederlaag tegen Fortuna Sittard. Na de nederlaag tegen de Limburgers had de keeper weinig trek om in te gaan op de belangstelling van de kwartfinalist van de Champions League.

"Het was dramatisch. Zo'n belangrijke pot en er dan zo afgaan… Het is wel vaker het geval bij ons dat we meer kansen nodig hebben om te scoren, terwijl ze er bij ons heel makkelijk invliegen", zei de negentienjarige keeper na afloop van het duel in gesprek met FOX Sports. "Als jij drie ballen op goal krijgt en er liggen er drie in, dan is dat voor geen één keeper prettig. Voor mij vanavond ook zeker niet."

Het Dagblad van het Noorden meldde eerder deze week dat Ajax interesse heeft in de keeper, die nog tot medio 2020 vastligt in Emmen. De club gaf Scherpen zelfs toestemming om ‘informeel’ met de Amsterdammers in gesprek te gaan. De doelman wilde vrijdag niet veel kwijt over de interesse. “Als je er met 3-1 afvliegt heb je weinig recht van spreken. De interesse is bij mij ook bekend, maar voor de rest zou ik het niet weten”, aldus Scherpen, voor wie Ajax zich gemeld zou hebben bij zijn belangenbehartiger. “Ja, voor verdere vragen moet je niet bij mij zijn, maar bij mijn zaakwaarnemer. Met Emmen hebben we veel belangrijkere dingen, dat is zorgen dat we in de Eredivisie blijven.”