‘Juventus vindt Ajax vervelender dan je in eerste instantie zou denken’

Ajax is in de kwartfinale van de Champions League tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan Juventus. Wim Kieft noemt de dubbele ontmoeting met La Vecchia Signora een ‘geweldig affiche’, maar vindt het bovendien ‘geen fijne loting’. Toch denkt de oud-international dat men in Turijn niet heel blij is met Ajax als tegenstander.

“Juventus vindt Ajax als tegenstander vervelender dan je in eerste instantie zou denken”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Ajax durft te voetballen, tegen welke ploeg dan ook, en bezit veel individuele kwaliteiten met bijvoorbeeld Ziyech en Tadic. Chiellini en Bonucci zouden moeten doordekken op Tadic, maar doen dat niet graag. Ajax’ onbevangenheid en de wetenschap dat de ploeg kan en durft te voetballen jaagt Juventus heus schrik aan.”

Volgens Kieft waren er betere tegenstanders denkbaar voor Ajax in de kwartfinales. Hij ziet de koploper van de Serie A als een ploeg vol met ‘resultaatspelers’ met een ‘Italiaanse inslag’. “Het zijn stuk voor stuk topprofessionals, stug, fysiek sterk en met veel routine. Uiteraard met Ronaldo voorop, maar tevens met Mandzukic, Pjanic, Bonucci, Chiellini, Matuidi, Emre Can, twee goede backs Sandro en Cancelo en Bernardeschi, die zich als aanvaller uit de naad werkt”, aldus Kieft. “Hij houdt het Argentijnse toptalent Dybala zelfs op de bank. Wat ongetwijfeld te maken heeft met de aanwezigheid van Ronaldo.”

Juventus is onder trainer Massimiliano Allegri uitgegroeid tot een geoliede machine, weet Kieft. “Op Champions League-niveau kan je niet twee of drie spelers hebben die niets doen bij balverlies. Bernardeschi knapt zonder morren het vuile werk op voor Ronaldo. Natuurlijk is Juventus soms kwetsbaar. In Madrid tegen Atletico werd de ploeg soms weggespeeld en bij Napoli had ’Juve’ het moeilijk, maar toch slepen ze met hun routine vaak een goed resultaat uit zulke wedstrijden.” Ajax neemt het op 10 april voor eigen publiek op tegen Juventus. Op dinsdag 16 april volgt de return in Turijn.