Bryan Smeets vol ongeloof: ‘Jezus Christus, wat is hier aan de hand’

Bryan Smeets hielp TOP Oss vrijdagavond met twee doelpunten aan een 2-1 overwinning op Jong Ajax. De middenvelder scoorde in de tweede helft tweemaal en met name zijn tweede treffer was van grote schoonheid: vanaf eigen helft gaf hij doelman Dominik Kotarski het nakijken met een boogbal. Smeets is na afloop vol ongeloof over het doelpunt.

"Ik wil niet zeggen dat ik hier sta te shaken, maar ik heb wel zoiets van: Jezus Christus, wat is hier aan de hand", is zijn eerste reactie voor de camera van FOX Sports. "We zaten niet echt lekker in de wedstrijd en ik zat zelf ook kapot. Ik dacht: als ik nu ga lopen met de bal, dan lijd ik sowieso balverlies."



Smeets zag dat Kotarski enkele meters voor zijn doel stond. "Ik dacht: weetje wat, ik peer die bal over de keeper heen. Ik trapte de bal helemaal niet hard, het ging lekker op gevoel", vervolgt de matchwinner. "Ik had ook totaal geen idee waar ik stond. Ik zat te kijken en zag de bal net onder de lat verdwijnen. Ik dacht: Jezus Christus. Daarna wist ik niet wat ik moest doen, waar ik moest juichen. Dit zijn de mooie momenten als voetballer, hier doe je het voor."

Door de overwinning is TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie opgeklommen naar een zesde plaats op de ranglijst. De Brabanders hebben na 29 speelrondes 45 punten. Voor Smeets betekende het zijn tiende competitietreffer dit seizoen. Jong Ajax staat met 42 punten uit 29 duels tiende.