Fortuna stopt matige reeks tegen FC Emmen na razendsnel eigen doelpunt

Fortuna Sittard heeft vrijdagavond de derde overwinning van het nieuwe kalenderjaar geboekt. Het team van trainer René Eijer zegevierde met 3-1 over FC Emmen, dat in de voorgaande vier uitduels in Sittard in alle competities ongeslagen was gebleven. Door de zege staat Fortuna, dat de vier voorgaande Eredivisie-duels had verloren, voorlopig twaalfde, terwijl FC Emmen onder de rode streep blijft staan.

Na iets meer dan een minuut spelen liep FC Emmen reeds achter de feiten aan. Het team van Dick Lukkien kwam op achterstand via een eigen doelpunt van Andrej Lukic, na een chaotische situatie voor het doel van Kjell Scherpen. Alexei Kosolev voorkwam in de tiende minuut dat de Emmenaren al snel op gelijke hoogte kwamen. De doelman tikte een goede kopbal van Michael de Leeuw met een dito redding tegen de lat.

Een cruciale ingreep van Kosolev, daar Fortuna in de achttiende minuut de voordelige marge vergrootte. Na voorbereidend werk van Andrija Novakovich met het hoofd schoof Lisandro Semedo het leer voorbij Scherpen: 2-0. Het betekende voor de aanvaller zijn eerste treffer sinds 7 oktober 2018, toen FC Emmen ook de tegenstander was. De bezoekers snakten naar de rust, maar Fortuna sloeg in de extra tijd nog een derde keer toe. Na voorbereidend werk van Jorrit Smeets kopte Novakovic het leer tegendraads achter Scherpen: 3-0.

Na de onderbreking maakten Nick Kuipers en Jafar Arias hun opwachting bij FC Emmen, maar de dubbele wissel sorteerde geen effect. Fortuna leek in de 68e minuut zelfs op 4-0 te komen via Mark Diemers, maar na tussenkomst van de VAR werd de treffer wegens buitenspel afgekeurd. FC Emmen moest het duel vervolgens vanaf de 78e minuut met tien man afmaken. Danny Makkelie gaf in eerste instantie geel aan Glenn Bijl voor het neerhalen van de doorgebroken Novakovich, maar de VAR opteerde voor een rode prent. Ondanks de ondertalsituatie tekende Reuven Niemeijer in extremis voor de eindstand: 3-1.