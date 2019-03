FC Twente dendert door; Bryan Smeets velt Ajax met werelddoelpunt

FC Twente is weer een stap dichter bij de Eredivisie. De ploeg uit Enschede hield vrijdagavond in eigen huis geen spaan heel van FC Volendam (5-0) en boekte zo zijn twaalfde zege in de laatste dertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. De voorsprong op achtervolger Sparta Rotterdam, dat dankzij een overwinning op Almere City (1-3) de tweede plaats op de ranglijst heeft overgenomen van Go Ahead Eagles, bedraagt met nog negen speelrondes voor de boeg elf punten. TOP Oss won mede door een werelddoelpunt van Bryan Smeets van Jong Ajax.

FC Twente - FC Volendam 5-0

Twente had voor eigen publiek werkelijk niets te duchten van Volendam en wist zichzelf vrij snel een riante voorsprong te verschaffen. Javier Espinosa opende na negen minuten voetballen de score na voorbereidend werk van Tom Boere, waarna Ricardinho nog voor het verstrijken van het eerste kwartier voor de 2-0 tekende. Via Peet Bijen en Aitor Cantalapiedra liep de koploper vervolgens nog voor rust uit naar een 4-0 voorsprong. In de tweede helft ging Twente aanvankelijk op dezelfde voet verder. Volendam werd met de rug tegen de muur gezet en had het geluk dat onder anderen Nacho Monsalve een goede kans onbenut liet. In het laatste halfuur nam de aanvalsdrift van Twente enigszins af, maar een kwartier voor tijd gaf Jari Oosterijk de overwinning nog wat extra glans.

Almere City - Sparta Rotterdam 1-3

Bij Sparta begon aanvoerder Lars Veldwijk op de reservebank: de spits presteert de laatste weken teleurstellend en werd voor het bezoek aan Almere gepasseerd door trainer Henk Fraser. Zonder Veldwijk wist Sparta na een klein kwartier wel op voorsprong te komen: een hoekschop van Mohamed Rayhi viel in één keer binnen. Almere kwam daarna beter in de wedstrijd en trok de stand nog in de eerste helft gelijk, via een schitterende vrije trap van Youri Loen. Kort na rust wist Sparta zijn voordelige marge in ere te herstellen: Ragnar Ache, in de punt van de aanval de vervanger van Veldwijk, rondde af na een voorzet vanaf de rechterflank van Fankaty Dabo. Veldwijk maakte in de slotfase als invaller zijn rentree en hij stond vijf minuten voor tijd met een fraaie assist nog aan de basis van de 1-3 van Deroy Duarte.

TOP Oss - Jong Ajax 2-1

De thuisploeg liet in de achtste minuut een uitgelezen mogelijkheid op de 1-0 liggen. Na een toegekende penalty schoot Huseyin Dogan het leer over het doel van Dominik Kotarski. Jong Ajax groeide in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde, maar dat resulteerde evenmin in een doelpunt. TOP speelde na de pauze een stuk slordiger en daardoor bleef het initiatief bij de Amsterdammers. Smeets hielp TOP uiteindelijk aan drie punten: op aangeven van Dogan zorgde hij voor de 1-0 en een minuut later schoot hij vanaf ruim vijftig meter fenomenaal het leer achter Kotarski. Jong Ajax kwam nog terug tot 2-1 via Lassina Traoré, maar de drie punten bleven in Oss dankzij de beauty van Smeets.

Helmond Sport - Go Ahead Eagles 1-1

Helmond Sport verloor zijn acht laatste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en moest toezien hoe Go Ahead na ruim een halfuur de leiding nam. Richard van der Venne verdiende een strafschop, waarna Thomas Verheydt vanaf elf meter voor de 0-1 tekende. Helmond-trainer Rob Alflen was duidelijk niet tevreden over de eerste helft van zijn ploeg: Dean Koolhof en Steven Edwards werden beiden nog voor rust gewisseld. Bram Zwanen was een van de invallers en hij wist rond het uur met een schot van afstand de gelijkmaker te forceren. Twintig minuten voor tijd was Go Ahead nog dicht bij de 1-2, maar Vince Gino Dekker stuitte op doelman Stijn van Gassel en Bruno Andrade schoot rakelings naast.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 1-3

Een prachtig doelpunt van Samy Bourard betekende na 21 minuten de openingstreffer. De middenvelder van Eindhoven beproefde van afstand zijn geluk en liet doelman Thijmen Nijhuis vervolgens kansloos met een fraai schot: 0-1. Via Constantin Albu kwam Utrecht vier minuten voor rust langszij, maar dankzij een benutte strafschop van Branco van den Boomen kon Eindhoven alsnog met een nipte voorsprong aan de thee. Na een uur voetballen breidde Eindhoven zijn voordelige marge uit via Bourard: de jonge Belg liep een voorzet van Rochdi Achenteh fraai binnen.

SC Cambuur - Jong PSV 3-1

Cambuur is de laatste weken aan de beterende hand en speelde tegen Jong PSV, waar onder anderen Bart Ramselaar basisspeler was, een prima eerste helft. Kevin van Kippersluis bracht de Friezen halverwege de eerste helft op voorsprong, waarna Sam Hendriks op slag van rust voor de 2-0 tekende. Ramselaar kon vervolgens nog in de eerste helft wat terugdoen namens de bezoekers, maar hij werd gestuit door verdediger Matthew Steenvoorden. In het tweede bedrijf draaide Jong PSV de duimschroeven aan, maar Cambuur hield stand en stelde de zege een kwartier voor tijd uiteindelijk definitief veilig via opnieuw Hendriks. Lennerd Daneels redde daarna nog de eer voor de bezoekers uit Eindhoven.

FC Dordrecht - Roda JC Kerkrade 3-2

De eerste helft aan de Krommedijk leverde weinig uitgespeelde kansen op en het mocht dan ook nauwelijks een verrassing heten dat de score werd geopend uit een standaardsituatie. Gyliano van Velzen verdiende na 38 minuten voetballen een strafschop, waarna Mario Engels het buitenkansje benutte: 0-1. Roda slaagde er echter niet in de voorsprong mee te nemen naar de tweede helft, want Thomas Schalekamp zorgde drie minuten na de openingstreffer alweer voor de gelijkmaker. Dordrecht begon vervolgens sterk aan de tweede helft en liep via doelpunten van Jeremy Cijntje en Renny Smith snel weg bij Roda, dat uiteindelijk niet meer niet verder kwam dan een late aansluitingstreffer van Mart Remans.

MVV Maastricht - RKC Waalwijk 1-4

De ruststand van 0-1 in De Geusselt was verdiend. Het team van Ron Elsen speelde stroef voetbal en kwam na matig uitverdedigen in de dertigste minuut op achterstand: Dylan Seys rondde doeltreffend af. Het begin van MVV aan de tweede helft mocht er echter zijn. Etienne Vaessen had na een minuut geen antwoord op een harde inzet van Anthony van den Hurk. RKC was de klap van de gelijkmaker al snel te boven en kwam in de 55e minuut weer op voorsprong: Melle Meulensteen tekende uit de kluts voor de 1-2. Het duel ging daarna op en neer, met kansen over en weer. Jordy Croux en Van den Hurk lieten na om te scoren en daarna waren Seys, uit een penalty, en Darren Maatsen verantwoordelijk voor de eindstand.

NEC - FC Den Bosch 5-0

Het team van Jack de Gier legde in de eerste 23 minuten al de basis voor de overwinning. Jonathan Okita profiteerde van geklungel in de Bossche defensie, Mike Trésor Ndayishimiye zorgde na een goede actie op links voor de 2-0 en Ferdy Druijf kopte op aangeven van Randy Wolters tegendraads de 3-0 binnen. Na 57 minuten spelen verscheen de 4-0 op het scorebord: na een snelle uitbraak van Wolters trok Okita naar binnen en het daaropvolgende schot gaf Wouter van der Steen het nakijken. FC Den Bosch kreeg daarna enkele kansen op een eretreffer, maar kwam ook goed weg toen een prachtige inzet van Okita op de lat eindigde. Drie minuten later completeerde hij alsnog zijn hattrick, door een heerlijke bal vanuit het middenveld schitterend over Van der Steen te werken: 5-0.

Telstar - Jong AZ 1-0

De eerste helft eindigde weliswaar doelpuntloos, maar beide teams hadden kansen om de ban te breken. Zo kopte Tijjani Reijnders in de elfde minuut uit een afgemeten voorzet van Ondrej Mihalik op de paal. Terell Ondaan zorgde voor het meeste gevaar aan de kant van Telstar. Ook in het tweede bedrijf hielden de teams van Mike Snoei en Koen Stam elkaar lang in evenwicht. Acht minuten voor tijd sloeg Ondaan echter toe. Doelman Rody de Boer had geen antwoord op de harde vrije trap van de aanvaller: 1-0. Het betekende alweer de derde opeenvolgende overwinning voor het team uit Velsen-Zuid.