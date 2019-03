‘Quincy Promes kwam even bij me langs en zei: ‘Hé, rustig aan, jij’’

Mick van Buren was donderdagavond in de Europa League goud waard voor Slavia Praag. De Nederlandse spits werd in de verlenging van het achtste finale-duel met Sevilla als invaller binnen de lijnen gebracht en wist daarin een belangrijk doelpunt te maken. Hij nam in minuut 102 de 3-3 voor zijn rekening, waarna de Tsjechische ploeg uiteindelijk met 4-3 zegevierde. Van Buren mag zich nu met Slavia Praag gaan opmaken voor een tweeluik met Chelsea.

"Niet normaal. Na Sevilla tegen Chelsea spelen. Weer een fantastisch affiche", zo reageert hij daags na de sensationele overwinning op Sevilla tegenover De Telegraaf. "Chelsea is misschien een nog betere tegenstander, maar tegen Sevilla had ook helemaal niemand iets van ons verwacht. Wij weten hoe we moeten spelen tegen dit soort teams. We gaan het ook Chelsea moeilijk proberen te maken. Het lijkt me geweldig om op Stamford Bridge te spelen. Mijn familie en vrienden hebben direct kaartjes besteld voor Londen en zijn erbij."

De 26-jarige spits vertelt vrijdag dat ‘de Europa League winnen in principe geen reëel doel is’. "Dat zou een droom zijn. Het toernooi was al geslaagd vóór de wedstrijden tegen Sevilla. Het had niet veel uitgemaakt als we verloren hadden, maar het is natuurlijk super dat we toch weer een ronde verder zijn. Alles wat we meemaken is mooi meegenomen", zo vervolgt hij. Van Buren speelt sinds de zomer van 2016 voor Slavia Praag. Daarvoor kwam hij uit voor het Deense Esbjerg fB en Excelsior, dat hem wegplukte uit de jeugdopleiding van Feyenoord.

Donderdagavond trof hij met Quincy Promes een landgenoot aan. De Nederlanders hadden halverwege de verlenging een onderonsje, zo onthult Van Buuren. "In de rust van de verlenging kwam hij even bij me langs en zei: ‘Hé, rustig aan, jij’. Ik had natuurlijk net de 3-3 gemaakt. En toen zei ik: ‘Jij ook rustig aan met je assist’."