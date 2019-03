Leonardo Bonucci complimenteert Ajax: ‘Het zullen intense duels worden’

Leonardo Bonucci kijkt uit naar de dubbele ontmoeting met Ajax in de kwartfinale van de Champions League. De centrale verdediger van Juventus hoorde vrijdagmiddag na de training dat de Italiaanse topclub in Nyon was gekoppeld aan de Amsterdammers. Bonucci heeft de wedstrijden van Ajax tegen Real Madrid ook gezien en is op zijn hoede voor de Nederlandse grootmacht.

Juventus trainde vrijdagmiddag in aanloop naar het competitieduel met Genoa. "Toen we terugkwamen van het veld werden we met het nieuws over Ajax geconfronteerd", vertelt de 31-jarige Italiaan op de clubsite. "We zullen spelen tegen een team dat fit, dynamisch en vol talent is. Dat hebben ze al aangetoond tegen Real Madrid. We zullen de kwartfinale met nederigheid tegemoet treden, maar ook met de wetenschap dat we de achtste finales op een goede manier hebben doorstaan."

Beide ploegen bogen in de achtste finales een achterstand uit de heenwedstrijd om. De oorwassing die Ajax uitdeelde aan titelhouder Real ligt ook bij Bonucci nog vers in het geheugen. "Ze hebben een geweldige organisatie, het verlangen om te blijven lopen en zichzelf op te offeren", complimenteert hij de tegenstander uit Amsterdam. "Het zullen twee intense wedstrijden worden, maar wij hebben ook laten zien dat we hebben wat nodig is om te winnen."

Ronald de Boer hoopte op zijn beurt op Tottenham Hotspur en verwacht een lastige tweestrijd voor Ajax. "Het wordt gewoon heel lastig. Ze hebben tegen Atlético Madrid laten zien hoe goed ze kunnen voetballen, zeker met een Cristiano Ronaldo in topvorm. Als we realistisch zijn, is Juventus duidelijk de favoriet, maar laten we de wereld weer proberen te verrassen", opperde de oud-Ajacied bij Veronica Inside.