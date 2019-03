Botteghin verklaart ‘wonderherstel’: ‘We dachten dat het seizoen klaar was’

Het seizoen voor Eric Botteghin leek door een knieblessure voorbij, maar hij herstelde wonderbaarlijk snel en is na vier weken afwezigheid weer inzetbaar. De centrale verdediger raakte tegen Ajax (6-2 overwinning) geblesseerd, maar moest blijven staan omdat de Rotterdammers al drie keer hadden gewisseld. "Ik wist dat ik iets had met mijn knie, maar dacht dat het niet zo zwaar zou zijn. De laatste minuten ben ik voorin blijven staan en heb ik niks gedaan", zegt Botteghin voor de camera's van RTV Rijnmond.

De 31-jarige Braziliaan moest een aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, meer keerde tegen alle verwachtingen in snel terug bij de selectie. "We dachten dat het seizoen voor mij klaar was en dat ik ergens een scheurtje in had. Dat was niet zo en ik ben blij dat ik na vier weken alweer terug bij de selectie ben", vertelt Botteghin, die in eerste instantie leek te moeten vrezen voor een vroegtijdig einde van zijn seizoen.

Bottegin kampt steeds vaker met blessures. Daar had hij in zijn tijd bij onder meer NAC Breda en FC Groningen vrijwel geen last van. "Tijdens mijn carrière heb ik bijna alles gespeeld. De twee laatste jaren had ik minder geluk en heb ik een paar blessures gehad", vervolgt de verdediger, die in de defensie van Feyenoord veel wisselingen zag. "Het is natuurlijk beter als je vaak met dezelfde teamgenoten speelt."

Dit seizoen gaat Botteghin met Feyenoord geen prijs pakken. Toch weet hij zichzelf op te laden voor de resterende wedstrijden van de Rotterdammers. "Je bent voetballer, je bent gezond en wil altijd voetballen. Elke twee weken in een volle Kuip spelen, dan moet je altijd gemotiveerd zijn. Dit jaar kunnen we niet voor het kampioenschap spelen, maar we moeten gewoon doorgaan. Iedereen wil Europees voetbal halen en daar gaan we alles aan doen."