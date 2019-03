Babel schermt met ‘zwakte’ van de ‘beste verdediger ter wereld’ Van Dijk

Dankzij een 1-3 overwinning op bezoek bij Bayern München plaatste Liverpool zich voor de kwartfinales van de Champions League, waarin FC Porto de tegenstander is. Grote man aan de zijde van the Reds is al wekenlang Virgil van Dijk, die in de Allianz Arena trefzeker was. Ryan Babel laat zich lovend uit over de verdediger, maar claimt tegelijkertijd dat hij een ‘zwakte’ heeft.

“Virgil heeft zich zeker ontwikkeld in de afgelopen jaren. Ik denk dat hij nog steeds dertig procent beter kan worden. Soms heb ik het gevoel dat hij nog op zeventig procent speelt. Hij kan zoveel meer, bijvoorbeeld zo snel worden als hij zelf wil”, zegt Babel, die komende zondag met Fulham tegenover Van Dijk en Liverpool staat, in gesprek met The Times. “Hij heeft wel degelijk een zwakte. Maar ik ga niet zeggen wat dat is. Ik denk dat niemand zich daar in de Premier League van bewust is.”

Neil Lennon haalde Van Dijk in 2013 van FC Groningen naar Celtic en noemt het geen verrassing dat de verdediger zich zo ontwikkeld heeft. “Hij is briljant, kan zo in ieder team meekomen. Virgil is snel, fysiek sterk en technisch zeer goed onderlegd. Het enige dat me heeft verrast, is dat niet een van de absolute Europese topclubs hem bij Southampton heeft weggekaapt. Ik dacht dat hij een absolute topspeler zou worden, maar hij heeft de afgelopen tijd heel, heel, heel snel stappen gezet”, zegt de interim-manager van Celtic tegenover de BBC.

“Soms zagen ze wedstrijden van hem in Schotland, waar hij zich zo gemakkelijk staande hield. Er waren twijfels of hij het ook in Engeland kon, maar hij had alle kwaliteiten al. Hij is iedere cent waard geweest, de club heeft met Virgil echt uitstekende zaken gedaan. In mijn ogen is hij waarschijnlijk de beste centrumverdediger ter wereld”, zo besluit Lennon. Het Liverpool van Van Dijk hervat zondag de titelstrijd met een uitduel met Fulham, terwijl titelconcurrent dit weekeinde Manchester City niet in de Premier League in actie komt. The Citizens staan zaterdagavond in de kwartfinale van de FA Cup tegenover Swansea City.