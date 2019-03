Ajax maakt grote indruk op Juventus: ‘Hun systeem blijkt dus te werken’

Andrea Agnelli kijkt uit naar de dubbele ontmoeting met Ajax in de Champions League. De eigenaar van Juventus vindt het knap dat de Nederlandse topclub de kwartfinales van het miljardenbal heeft bereikt, onder meer ten koste van Real Madrid. De Italiaan prijst de opleiding en filosofie van de Amsterdammers.

“Ajax heeft een fantastische opleiding. Ze zijn vanwege hun sportieve beleid het perfecte voorbeeld van presteren op het hoogste niveau in een markt zonder financiële grenzen”, zegt Agnelli in reactie op de Champions League-loting in een interview met La Gazzetta dello Sport. Hij beseft dat Ajax twee jaar geleden ook al eens in de Europa League-finale stond.

“Hun systeem blijkt dus te werken”, aldus Agnelli, die stelt dat Italiaanse clubs kunnen leren van het beleid in Nederland, waar men minder financiële middelen heeft. “Als je kijkt naar de geschiedenis van het voetbal, zie je dat de tv-markten een verschil maken. Toch houdt Ajax vast aan de traditie door het ontwikkelen van de jeugdopleiding. om zodoende competitief te blijven.”

Rafael van der Vaart ziet kansen voor Ajax, al beseft hij dat Juventus de favoriet is. “Als je die wedstrijd van hun tegen Atlético Madrid hebt gezien (3-0, red.), dan zie je gewoon dat ze heel goed kunnen voetballen. Die tweede wedstrijd was echt niet normaal. (...) En Cristiano Ronaldo was waanzinnig”, doelt de oud-middenvelder in gesprek met de NOS op de hattrick van de 34-jarige Portugees.

“Ik speel liever tegen Ronaldo dan tegen Lionel Messi”, vervolgt de analyticus zijn verhaal. “Natuurlijk, van hem weet je dat hij gaat scoren, maar als Ajax doet wat het moet doen, dan maken ze zeker kans. Maar tegen Italiaanse ploegen denk je altijd kans te hebben en denk je altijd beter te zijn, maar je wint nooit”, lacht Van der Vaart.