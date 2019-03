‘Ik denk dat ze in hun Europese formatie aantreden, met Dusan Tadic dus’

Ajax speelt komende zondag tegen AZ, maar John van den Brom denkt dat men in Amsterdam nu vooral bezig is met de Champions League-loting. “Ze zullen het vandaag in Amsterdam niet veel over AZ hebben. Maar zondag zal het niet meer over de Champions League gaan”, laat de trainer van AZ weten op de clubsite.

Ajax, dat vrijdag bij de loting werd gekoppeld aan Juventus, kampt met blessureleed. “Ik lees ook dat ze wat pijntjes hebben in de ploeg. Dat hoort bij zo'n vol programma. We zullen het zondag zien”, aldus Van den Brom, die stelt dat Ajax verschillende opties voor de spitspositie heeft. “Ik denk dat ze tegen ons in hun Europese formatie aantreden, met Dusan Tadic dus.”

“Er staat bij ons niet méér druk op dan normaal. Want zonder druk kun je geen wedstrijd spelen. We hebben nog een mooi programma voor de boeg met onder meer wedstrijden tegen Feyenoord en PSV”, aldus Van den Brom, die goed nieuws hoorde over Marco Bizot en Calvin Stengs. Beide spelers kregen vrijdag te horen dat ze bij de definitieve selectie van respectievelijk Oranje en Jong Oranje zitten.

“Toen bekend was dat zij in de voorselecties zaten, had ik ook wel verwacht dat ze in de definitieve selecties zouden zitten. Met name voor Calvin is het mooi, het is voor hem de eerste keer. Het is ook logisch dat hij erbij zit, het past bij het beeld dat we van hem hebben”, stelt de trainer, die veel internationals gaat missen komende week. “Maar dat is alleen maar een teken dat we goed bezig zijn.”

Van den Brom heeft in de aanloop naar het duel met Ajax de beschikking over een zeer fitte selectie. Ook aanvaller Myron Boadu trainde voor de eerste keer sinds een halfjaar mee bij de Alkmaarders. “Ik denk dat we hem nog wel kunnen gebruiken dit seizoen. Verder is de hele selectie wedstrijdfit”, benadrukt de oefenmeester.