Loting Europa League: Napoli versus Arsenal, Nederlanders tegen Benfica

Vrijdagmiddag heeft de loting voor de kwartfinales van de Europa League plaatsgevonden. In het Zwitserse Nyon koppelde Europa League-ambassadeur Pierre van Hooijdonk allereerst Napoli aan Arsenal. Daarna volgden de affiches Villarreal-Valencia, Benfica-Eintracht Frankfurt en Slavia Praag-Chelsea uit de koker.

Eintracht Frankfurt schakelde Internazionale in de achtste finales uit. In het eerste duel bleef het 0-0, maar in Milaan wist de ploeg van Jonathan de Guzman en Jetro Willems met 0-1 te zegevieren. Benfica verloor het eerste duel met 1-0 van Dinamo Zagreb, maar in de thuiswedstrijd wist de Portugese topclub met een 3-0 zege door te stoten.

Napoli schakelde over twee wedstrijden Red Bull Salzburg uit, terwijl Arsenal ternauwernood wist af te rekenen met Stade Rennes. Chelsea was veel te sterk voor Dynamo Kiev en mag zich nu opmaken voor Slavia Praag, dat donderdagavond stuntte door Sevilla met 4-3 te verslaan, na een 2-2 remise in Spanje. Tot slot treffen Villarreal en Valencia elkaar twee keer in de Europa League. Deze Spaanse clubs schakelden respectievelijk Zenit Sint Petersburg en FK Krasnodar uit.

Op 11 april vinden de eerste confrontaties plaats en een week later, op 18 april, volgen de returns. Op 2 en 9 mei worden de twee onderlinge confrontaties in de halve finales afgewerkt en op 29 mei volgt de finale in het Olympic Stadium, Baku.

Kwartfinales:

Napoli - Arsenal

Villarreal - Valencia

Benfica - Eintracht Frankfurt

Slavia Praag - Chelsea