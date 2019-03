Stengs en Gakpo maken deel uit van zestal debutanten Jong Oranje

Jong Oranje vertrekt met 23 spelers naar hun trainingskamp in Spanje, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. Danilho Doekhi, Cody Gakpo, Jordan Teze, Abdoulrahmane Harroui, Thijmen Nijhuis en Calvin Stengs zitten voor het eerst bij de selectie van trainer Erwin van de Looi. Jong Oranje reist af naar Spanje voor twee oefenduels met de Verenigde Staten en Egypte.

Op zondag 24 maart speelt Jong Oranje om 17.00 uur tegen de Verenigde Staten en op dinsdag 26 maart om 15.00 uur is de wedstrijd tegen Egypte. Peter Reekers sluit de komende interlandperiode als gasttrainer aan bij de staf van Van de Looi. De 38-jarige trainer, in dienst bij Heracles Almelo, versterkt de technische staf van Jong Oranje tijdens het trainingskamp in Spanje.

Hongarije en Slovenië organiseren in juni 2021 samen het EK. Aan het eindtoernooi doen zestien landen mee, waarbij Hongarije en Slovenië als gastlanden automatisch gekwalificeerd zijn. Aan de EK-kwalificatie doen 53 landen mee die verdeeld worden in acht poules van zes en één poule van vijf. Alle groepswinnaars plaatsen zich direct voor het toernooi en ook de beste nummer twee, gemeten over alle negen groepen, gaat naar het EK. De overige nummers twee uit de poules maken via een play-off ook nog kans op de resterende vier EK-tickets. Deze wedstrijden worden tussen 9 en 17 november 2020.

De volledige selectie

Doel: Thijmen Nijhuis, Maarten Paes (beiden FC Utrecht), Jan Hoekstra (FC Groningen).

Verdediging: Danilho Doekhi (Vitesse), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Deroy Duarte (Sparta Rotterdam), Justin Hoogma (St. Pauli), Tyrell Malacia (Feyenoord), Armando Obispo, Jordan Teze (PSV), Per Schuurs (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen).

Middenveld: Tahith Chong (Manchester United), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), Teun Koopmeiners (AZ), Dani de Wit (Ajax).

Aanval: Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo, Donyell Malen (beiden PSV), Abdoulrahmane Harroui (Sparta Rotterdam), Justin Kluivert (AS Roma), Kaj Sierhuis (FC Groningen), Calvin Stengs (AZ).