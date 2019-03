Overmars: ‘Als ik realistisch en eerlijk ben, dan is de kans niet zo groot’

Frenkie de Jong ziet kansen voor Ajax in de kwartfinale van de Champions League. Vrijdagmiddag werd de ploeg van Erik ten Hag gekoppeld aan Juventus: op papier een van de zwaarst denkbare lotingen. De Jong erkent dat Juventus de favoriet is voor het tweeluik, maar put moed en inspiratie uit de eerdere stunt van Ajax tegen Real Madrid.

"Een lastige tegenstander natuurlijk", erkent De Jong in gesprek met De Telegraaf. "Het is een van de sterkere tegenstanders die we konden treffen." Hij voegt eraan toe dat Juventus 'erg goed' speelde in de achtste finale van de Champions League, waarin de Italianen onder aanvoering van Cristiano Ronaldo een 2-0 achterstand wegwerkten tegen Atlético Madrid (3-0). "Toen ik een jaartje of tien, twaalf was, was Ronaldo al een van de beste spelers ter wereld. Leuk dat ik hem dan nu een keer tegenkom."

In gesprek met Voetbal International zegt De Jong dat Ajax 'zeker' kansen heeft. "Juventus is zeker favoriet, maar dat was Real Madrid ook", weet hij. "Ze speelden heel aanvallend tegen Atlético Madrid en hebben natuurlijk veel kwaliteiten." De Jong denkt niet dat het veel uitmaakt dat Ajax begint met een thuiswedstrijd: dat was ook tegen Real Madrid het geval, zo geeft hij aan. "Juventus is een mooie loting."

Directeur spelerszaken Marc Overmars spreekt tegenover de NOS van een 'fantastische wedstrijd'. "Het is een mogelijkheid voor onze jonge spelers om de wereld te laten zien wat ze kunnen", blikt hij vooruit. Over de kansen voor Ajax houdt hij zich op de vlakte. "Elke tegenstander is moeilijk. Wij zijn normaal gesproken het kleinste team van de laatste acht. In principe kunnen we iedereen verslaan. Maar als ik realistisch en eerlijk ben, dan is de kans niet zo groot." Volgens Overmars is het het belangrijkste om te 'vechten en alles te geven'.